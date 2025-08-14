Oudste accountancy-student ter wereld (90) behaalt bachelor

De Zuid-Afrikaan Caspar Greeff is onofficieel de oudste accountancy-student ter wereld. De negentigjarige studeerde deze maand af aan de Universiteit van Johannesburg (UJ) met een Bachelor of Commerce in Accountancy.

Zijn beslissing om weer te studeren, kwam toen hij vijf jaar geleden (!) met pensioen ging en zijn geest scherp wilde houden. Met zijn meest recente studie voegde Greeff een nieuw diploma toe aan zijn toch al indrukwekkende palmares. Eerder haalde hij een BSc in Wiskunde en Mathematische Statistiek, een Honours in Operations Research en een kwalificatie van de Faculty of Actuaries in het Verenigd Koninkrijk, melden Zuid-Afriaanse kranten.

In de jaren 60, toen Greeff actuarieel examen deed, waren logaritmetafels en een rekenliniaal zijn belangrijkste gereedschappen. Dit keer was zijn grootste uitdaging niet de studie (die vloog hij door), maar de overstap naar laptop en programma’s als Word en Excel. Zijn dochter en geduldige docenten hielpen de grijsaards om de nieuwe technologie onder de knie te krijgen. “We worden langzamer met de leeftijd, maar ervaring helpt daartegen. Ik ben ervan overtuigd dat er veel mensen van mijn leeftijd, of ouder, zijn die nog kunnen studeren en diploma’s halen,” zei hij in de media. Volgens de pensionado is het niet oefening die kunst baart, maar herhaling.

Greeff is ook een langeafstandloper. Marathons doet hij niet meer, maar meerdere keren per week loopt hij 5 kilometer hard. Zie onderstaande video.

https://www.youtube.com/watch?v=3sIEZvWlbXc