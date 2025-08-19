Afspraken grensoverschrijdende e-facturatie gebundeld in rapport

Overheid, bedrijfsleven en IT uit de drie Benelux-landen werken samen aan betere samenwerking en concrete vervolgstappen op het gebied van grensoverschrijdende e-facturatie.

Zo werden onlangs praktijkervaringen over regels, standaarden en techniek gedeeld op de Benelux eInvoicing Study Day. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Kenniscentrum e-procurement. Tijdens de studiedag werd gewerkt aan oplossingen om de grensoverschrijdende uitwisseling van digitale facturen en procurement-berichten eenvoudiger en meer uniform te maken. “Een belangrijk punt dat naar voren kwam, is de behoefte aan één internationale standaard, met alleen sectorgerichte toevoegingen waar dat echt nodig is”, vertelt Wieke Zwagemaker, stakeholdermanager bij het Kenniscentrum e-procurement (RVO).

De opbrengsten van de dag zijn inmiddels gebundeld in een eindrapport, dat hier te lezen is. Dat vormt de basis voor het Benelux-meerjarenprogramma. De eerste concrete vervolgactie is het opzetten van sectorwerkgroepen. Die gaan per branche verdiepend onderzoek doen naar wensen en obstakels op het gebied van e-facturatie.

De aanpak is niet alleen bedoeld om de onderlinge samenwerking te verbeteren, maar ook om input te leveren aan Europese beleidsvorming.