Nederland riskeert achterstand bij implementatie VIDA

Dat moet leiden tot harmonisatie van factuurstromen, realtime digitale rapportage (Digital Reporting Requirement, DRR) en betere fraudebestrijding. Waar landen als Italië, Spanje, België, Duitsland en Frankrijk ook al inzetten op verplichte e-facturatie voor binnenlandse transacties, blijft Nederland daarin terughoudend, constateert het FD.

Softwareleveranciers Exact, Unit4, Visma en Wolters Kluwer drongen dit voorjaar in een gezamenlijke brief bij staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen aan op binnenlandse invoering. Zij wijzen er op dat zonder binnenlandse verplichting een dubbele factuurstroom ontstaat (VIDA-compatibel voor grensoverschrijdend, traditioneel voor nationaal), met hogere administratieve lasten en inefficiëntie tot gevolg.

Voordelen

De voordelen zijn volgens de sector evident: standaardisatie via netwerken als Peppol, minder handmatige verwerking, hogere datakwaliteit en accuratere btw-aangiftes. Voor de Belastingdienst betekent dit ook minder controle-inspanningen en structureel hogere opbrengsten. Volgens softwarebedrijven is helderheid over standaarden cruciaal. “We willen weten waarin we moeten investeren,” stelt CEO Joris Joppe van Visionplanner.

Nederland afwachtend

De politieke aarzeling in Nederland hangt samen met de vrees voor regeldruk bij mkb-ondernemers. Toch erkent Van Oostenbruggen inmiddels dat e-invoicing efficiencywinst kan opleveren. De staatssecretaris laat de deur open voor een verplichting van e-facturatie en digitale rapportage bij nationale zakelijke transacties. Hij benadrukte in een Kamerbrief eerder deze zomer dat die keuze mede zal worden bepaald door de voorkeuren van ondernemers en dienstverleners.

Bron: FD