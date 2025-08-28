Leuk, een accountant in B&B Vol Liefde!

In de kijkcijferhit B&B Vol Liefde (RTL4) trekt een bonte stoet aan Nederlandse singles voorbij. Niet vaak zit daar een accountant bij. De 27-jarige Celine, werkzaam bij Forvis Mazars, vormde afgelopen week de uitzondering.

Celine, die volgens haar LinkedIn-profiel een master in Accountancy & Control haalde aan de UvA, probeerde het hart te veroveren van natuurliefhebber Dick. Hij runt een B&B in de jungle van Suriname. De 32-jarige ondernemer ontving al diverse vrouwen. Afgelopen week maakte de blonde Amsterdamse accountant Celine haar entree.

Golflengte

Al vrij snel werd duidelijk dat er geen liefde zou opbloeien tussen Dick en Celine. Hij had het idee dat zij “op een andere golflengte” zat. De accountant, werkzaam als senior assistent Global Compliance and Reporting, was dit echter niet met hem eens. Ook zij had namelijk geen ‘klik’ gevoeld. “Wat dat betreft zitten we dus precies op dezelfde golflengte”, antwoordde ze adrem. Erg rauwig om de afwijzing leek de blondine niet. Ze had al eerder aangegeven dat haar leven zich afspeelde binnen de ring van Amsterdam. In de jungle van Suriname had ze in die paar dagen het “stadsgevoel” al gemist.

Celine werkte volgens haar LinkedIn-profiel eerder een jaar bij ID&T en een jaar bij Deloitte. In 2020 zat ze een halfjaar voor Grant Thornton op Curaçao. Ze werkte daar als projectmanager assurance.