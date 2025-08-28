Van fraude verdachte boekhouder Corina de J moet uit haar villa

De rechter oordeelt dat de van fraude verdachte boekhouder Corina de J haar villa moet verkopen aan de hoogste bieder. Dat is niet de Rona-holding. Justitie verdenkt Corina de J ervan dat Rona aan haar gelieerd is en dat er sprake is van een schijnconstructie.

Er lopen meerdere zaken tegen Corina de J. De boekhoudster uit Tiel wordt verdacht van grootschaliger cryptofraude waarbij ze als ‘wonderbelegger’ volgens het OM € 56 miljoen wist los te krijgen bij honderden beleggers. Dat geld zou in cryptomunten zijn gestoken, maar ook in huizen en paarden. Ze werd twee jaar geleden aangehouden, maar de strafzaak moet nog voor de rechter komen.

Voorkeur

Eén van die huizen betreft een luxueuze villa met paardenstallen. Corina de J woont er zelf. Hypotheekhouder Rabobank stelt dat De J een betalingsachterstand van drie ton heeft en wil de woning laten veilen. Er waren twee gegadigden: Rona-holding heeft 500.000 euro over voor de boerderijwoning, een anonieme koper wil het dubbele betalen. De J heeft een voorkeur voor Rona, omdat zij en haar ouders dan in de villa kunnen blijven wonen. Rabobank vindt dat de van fraude verdachte vrouw het vastgoed aan de hoogste bieder moet verkopen.

De advocaat van De J. stelde dat er nog een derde bod is gedaan op het huis en dat die bieder € 1,2 miljoen wil betalen. En er zou nog een financier in beeld zijn die wil bijspringen bij de problematische hypotheekbetalingen. Volgens Rabobank was er van een derde bod geen sprake. De rechter deed deze week uitspraak en stelde de bank in het gelijk. Justitie gelooft niet in de deal met Rona en vermoedt een schijnconstructie waarmee De J vermogen probeert weg te sluizen. Het bod van Rona lag lager dan de executiewaarde van de woning, aldus de rechter. Die bepaalde dat De J en haar familie de villa binnen een maand moet verlaten.

Schijn

Onlangs wilde De J. nog zes Tielse appartementen verkopen aan Rona Holding, maar dat leidde ook tot een kort geding. Foute boel, vond de landsadvocaat, want dan zou onroerend goed waar beslag op lag van eigenaar wisselen voor een bedrag dat significant lager is dan de werkelijke waarde. Rona, waarmee een bedrag van € 637.500 was overeengekomen, kon dat niet voldoende weerspreken, waardoor de koop niet doorging. In deze zaak is Rona in hoger beroep gegaan.

Blijft ontkennen

Corina de J blijft ondertussen alle beschuldigingen aan haar adres ontkennen. Ze houdt vol dat de inleg van investeerders vastzit in cryptoportemonnees. Accounts waar zij niet meer bij kan juist vanwege het strafrechtelijk onderzoek van het OM, aldus De J. Een stichting van gedupeerden, investeerders die in De J ooit een ‘wonderbelegger’ zagen, heeft voor tientallen miljoenen beslag gelegd op het vastgoed van De J.

