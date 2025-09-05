Fiscaal kiezen (12): Forum voor Democratie

Forum voor Democratie (FvD) wil het belastingstelsel radicaal hervormen met een vlaktaks van 20%, een belastingvrije voet van €30.000 en de afschaffing van erf- en schenkbelasting. Ook pleit de partij voor lagere btw- en energieheffingen, een overdrachtsbelasting van 2% en een volledige vrijstelling voor starters op de woningmarkt.

Centraal in het plan staat de introductie van een vlaktaks van 20% op inkomsten uit Box 1. De partij wil daarmee af van het huidige progressieve stelsel en kiest voor eenvoud en transparantie: “Geen wirwar van ingewikkelde schijven, toeslagen en progressieve tarieven die succes bestraffen, maar één helder en gelijk tarief voor iedereen.” Daarbij komt een belastingvrije voet van €30.000 voor werkenden en gepensioneerden, zodat werken volgens FvD weer meer loont.

Opvallend is ook het voorstel om de eerste €1.000 uit een tweede baan belastingvrij te maken, mits er al een hoofdbaan van minimaal 32 uur is. Deze maatregel moet het aantrekkelijker maken om extra te werken, een directe prikkel om arbeidsparticipatie te vergroten.

Voor ondernemers en bedrijven bevat het programma ook enkele fiscale aanpassingen. Zo wordt de VPB-schijfgrens verhoogd naar €1 miljoen, de zelfstandigenaftrek opgetrokken naar €15.000 en pleit de partij voor een volledige afschaffing van de BTW op B2B-transacties om de liquiditeit van ondernemingen te verbeteren. Volgens FvD leidt dit niet alleen tot minder administratieve lasten, maar ook tot meer investeringsruimte voor het bedrijfsleven.

Daarnaast wil de partij de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) uitbreiden naar een volledige vrijstelling van 100%, zodat familiebedrijven zonder fiscale druk kunnen worden overgedragen aan de volgende generatie. “Eenvoudige en belastingvrije bedrijfsopvolging” moet ondernemerschap versterken en continuïteit waarborgen.

Onbelaste woning en lagere overdrachtsbelasting

Het verkiezingsprogramma van FvD bevat een uitgesproken visie op de woningmarkt, waarbij het eigen huis fiscaal wordt beschermd. “De eigen woning vormt het fundament van vrijheid, veiligheid en gezinsleven. Wat ons betreft is bezit daarvan heilig.” Concreet betekent dit: de eigen woning blijft in Box 1, er komt geen eigenwoningforfait meer en de hypotheekrenteaftrek blijft behouden met een maximaal aftrektarief van 52%.

Verder wordt de overdrachtsbelasting verlaagd naar 2% voor iedereen, met een volledige vrijstelling voor starters, ongeacht leeftijd of woningwaarde. De partij wil ook een einde maken aan stijgende OZB-tarieven, erfpachtregelingen afschaffen en een gelijke OZB invoeren die niet langer afhankelijk is van de WOZ-waarde maar van het aantal bewoners.

Verlaging van btw en accijnzen

Forum voor Democratie wil de btw-tarieven verlagen naar 6% en 19%. Sectoren als cultuur, sport, recreatie en horeca moeten profiteren van het lage tarief, zodat ontspanning en cultuur “betaalbaar blijven voor alle Nederlanders en deze sectoren volop kunnen bloeien.”

Op het gebied van mobiliteit en energie zet de partij eveneens in op forse lastenverlichting. Accijnzen op benzine en diesel moeten minstens halveren, de BPM wordt afgeschaft, en er komt een uniform basistarief voor de wegenbelasting, waarbij autobezitters slechts één keer belasting betalen ongeacht het aantal voertuigen. Starters en 65-plussers krijgen korting, en milieuzones en kilometerheffingen verdwijnen volledig.

Ook voor energiegebruik belooft FvD lastenverlichting: de partij wil de energiebelastingen terugbrengen naar het niveau van vóór het kabinet-Rutte, waarbij zowel gas- als elektriciteitsheffingen fors omlaag gaan. De eerder ingevoerde opslag duurzame energie (ODE) wordt eveneens teruggedraaid.

Afschaffing van erf- en schenkbelasting

Een ander opvallend punt in het programma is de volledige afschaffing van de erfbelasting en ruime vrijstellingen voor schenkingen binnen de familie. FvD noemt de erfbelasting “de meest onrechtvaardige belasting” omdat het vermogen waarover wordt geheven al eerder is belast. Schenkingen aan partners, kinderen en kleinkinderen moeten volledig onbelast kunnen plaatsvinden, zodat familiekapitaal in stand blijft.

Migratie en geldtransfers

Op fiscaal terrein wil de partij ook migratiegerelateerde geldstromen aanpakken. Er komt een heffing tot 40% op remittances – het geld dat migranten naar hun herkomstlanden overmaken – zodat “Nederlands geld niet naar het buitenland vloeit.” Bij fraude volgt niet alleen een boete, maar ook intrekking van de verblijfsvergunning.

Kritiek op gedragstaksen en basisinkomen

Forum voor Democratie spreekt zich fel uit tegen belastingen die gedrag proberen te sturen, zoals een vlees- of suikertaks, en noemt het voorgestelde basisinkomen een “communistisch idee” dat alleen maar leidt tot hogere lasten voor werkenden en een ondermijning van het arbeidsethos. Onderliggend aan alle fiscale voorstellen ligt een duidelijke ideologische keuze: de overheid moet structureel inkrimpen. FvD wil dat de rijksuitgaven jaarlijks met 3% dalen en ziet belastingheffing enkel als middel om een beperkte overheid te financieren, niet om inkomens of vermogens te nivelleren.

Lees hier het concept-verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie.

Lees hier de andere artikelen in deze serie