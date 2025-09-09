Het kantelpunt is nu: hoe AI de accountancy blijvend verandert

De sector staat op een kantelpunt. Dagelijks spreek ik accountants die met dezelfde uitdagingen te maken hebben: een steeds zwaardere compliance-werkdruk, strengere Wwft-eisen, personeelstekorten en klanten die steeds meer persoonlijke aandacht van hun adviseur verwachten.

Tegelijkertijd gaat de opmars van AI door: Large Language Models (LLM’s) zoals ChatGPT blijven zich ontwikkelen en wordt op steeds meer manieren en in steeds meer sectoren innovatief toegepast. En ik geloof dat het einde van deze ontwikkeling nog lang niet in zicht is. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat we met de accountancysector aan de vooravond staan van een ware evolutie van het vak: efficiënter, preciezer en met meer aandacht voor mens, zowel accountant als cliënt.

En dat kan sneller gaan dan je denkt. In 1998 vroeg documentairemaker Frans Bromet voorbijgangers wat ze vonden van de toen gloednieuwe technologie, de mobiele telefoon. Met knopjes, geen internet, en een klein schermpje zonder kleur. Op de kade bij de veerpont over ‘t IJ in Amsterdam, vertelt een jonge man voor de camera resoluut. “Als mensen mij bereiken willen, dan kunnen ze dat met een brief doen.”

En bedenk nu eens dat nog geen 10 jaar later, in 2007, de eerste iPhone op de markt wordt gebracht. Kun je je vandaag nog voorstellen om je dag zonder smartphone door te komen? En hoe vaak krijg je nog van je vrienden of familie nog een brief? Zo inherent is onze wereld in minder dan 20 jaar veranderd door technologie. En zo fundamenteel kan de accountancysector ook veranderen met AI.

Kortom, de vraag is niet meer of AI de accountancy verandert, maar hoe. Dit is het moment waarop kantoren keuzes moeten maken: blijf je op de kade staan of vaart jouw kantoor de toekomst tegemoet?

Van visie naar realiteit

AI is allang geen abstract begrip meer. Het zit al in zoekmachines, e-mailsystemen en administratieve software. Zelfs op sociale media helpt AI je graag een handje. Bovendien is bijna iedereen inmiddels wel bekend met ChatGPT. En in de accountancy zijn tal van toepassingen met geweldige potentie te vinden, voornamelijk om processen sneller, consistenter en slimmer te maken.

Neem het Wwft-proces: arbeidsintensief, repetitief en foutgevoelig. Maar een belangrijke verplichting voor accountants. In het verzamelen van klantinformatie, het beoordelen van risicofactoren en het documenteren van bevindingen zitten vele kostbare uren, en vaak genoeg ook de nodige frustratie. Precies hier maakt AI het verschil: door te signaleren, voor te bereiden en suggesties te doen, zodat accountants sneller tot een volledig en betrouwbaar dossier komen.

Technologie als collega

AI kent natuurlijk zijn critici, en terecht. Elke ontwikkeling, hoe aantrekkelijk ook, moet worden onderworpen aan strikte voorwaarden van het accountancyvak. Betrouwbaarheid, veiligheid en ethiek moeten altijd centraal staan, en de cliënt moet altijd het uitgangspunt blijven. AI mag dus nooit een black box zijn. Het moet transparant zijn, controleerbaar, en is altijd een gereedschap, nimmer een plaatsvervanger.

Ondanks dat er regelmatig geluiden opgaan dat AI sommige banen helemaal zal vervangen, zie ik het anders, zeker in het geval van onze sector. Het zal de manier van werken veranderen, en accountant zullen de zeilen bij moeten zetten, maar met positief resultaat zoals Pereira Tax Consultants met mij deelde: “Het voelt alsof we een extra collega hebben die al het repetitieve werk uit handen neemt bij het invullen van de vragenlijst.”

AI zal de accountant niet vervangen, maar juist versterken op de punten waar het meeste te winnen valt: de persoonlijke aandacht.

Eerste zijn loont

Wie nu instapt, bouwt voorsprong op. Kantoren die AI inzetten ervaren hoe hun dossiers sneller en consistenter worden afgerond, terwijl hun medewerkers ruimte houden voor klantadvies en ontwikkeling.

In het geval van GrubAI leert de assistent ook van jouw klantenbestand en zal op basis van jouw unieke dossiers en casussen specifieke suggesties doen en daardoor steeds beter worden. Uiteindelijk bepaal jij altijd wat je overneemt, aanpast of verwerpt, en zo help je jouw GrubAI steeds beter worden in het begrijpen van jouw portfolio en beleid. Je voorsprong loopt dus steeds verder uit.

Het omgekeerde is ook waar: wachten betekent achterblijven. De kantoren die nu met AI werken, ontwikkelen expertise en efficiëntie die anderen op achterstand zet. De pioniers zullen de sector opnieuw vormgeven en als eerste de kansen voor het grijpen hebben.

AI maakt de accountant

AI verandert de manier waarop de accountant werkt, maar versterkt daarmee juist de kern van het vak. Minder papierwerk betekent meer tijd voor advies, inzicht en relatiebeheer. De rol van de accountant als poortwachter verschuift zo naar die van een strategische sparringpartner.

Ik verwacht dat door deze verschuiving het beroep ook aantrekkelijker wordt voor een nieuwe generatie accountants die we zo hard nodig hebben in de sector. Eindelijk kunnen we beginnen met het anker op te halen en vaarwel zeggen tegen de grote administratieve druk en de oneindig herhalende taken die je werkdag opvreten. We hebben nu de kracht om door te groeien naar een sector waar aandacht is voor de mensen, zowel de cliënt als de accountant zelf, gedreven door technologie die een tweede natuur is voor de jongedigital natives van vandaag.

Ik voorzie dat kantoren die AI zich snel eigen maken, niet alleen zullen profiteren op gebied van dienstverlening, maar ook in de schaarse arbeidsmarkt een streepje voor zullen hebben als moderne en vooruitstrevende werkgever.

De toekomst wacht niet

We staan aan het begin van een nieuwe fase in de accountancy. AI is geen hype, maar een blijvende ontwikkeling die de sector fundamenteel zal veranderen. Over tien, 15 jaar kijken we terug naar deze periode als het kantelpunt. Net zoals we van briefpapier naar smartphones overgingen, van acceptgiro’s naar online bankieren en van cashbetalingen naar pinnen: de technologie van AI zal ons dagelijks leven en vak op een ongekende manier veranderen.

En hoewel het misschien tegenstrijdig klinkt, ik zie het vak de accountant menselijker worden met AI. En er is geen technologie die jouw gevoel voor nuance, emotionele intelligentie en menselijk inzicht zal vervangen. Maar AI zal je wel de tijd en ruimte geven voor het mensenwerk, het advies op maat en persoonlijke aandacht.

GrubAI maakt deze visie nu al zichtbaar en toepasbaar in de dagelijkse praktijk. En we nodigen jou uit om te komen gratis en vrijblijvend te ervaren wat GrubAI voor jou en jouw kantoor kan betekenen. Wij varen de toekomst van accountancy vandaag al tegemoet. Kom je aan boord?

Door: Christiaan Dappers, CEO ComplianceWise.

