SRA-webinar op 23 september over SKM1

De implementatie van SKM1 vergt forse inspanningen van kantoren en moet plaatsvinden voordat de regelgeving formeel van kracht wordt. De SRA bundelt de ervaringen nu in een praktijkhandleiding. Op 23 september is er tevens een gratis webinar.

Voor accountantsorganisaties met een reguliere vergunning wordt de Standaard voor kwaliteitsmanagement (SKM1) al op 1 januari 2026 van kracht, voor andere accountantskantoren is dat 1 januari 2027. Om de implementatie te vergemakkelijken worden in de praktijkhandreiking ervaringen gedeeld die kantoren inmiddels hebben opgedaan met de implementatie van SKM1. Zo is een stappenplan ten behoeve van de implementatie opgenomen, worden praktische tips behandelt en wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen (FAQ’s) vanuit de praktijk. Deze praktijkhandreiking wordt regelmatig geactualiseerd en aangevuld met nieuwe FAQ’s.

Vóór 1 januari 2026

De SRA waarschuwt kantoren op tijd te beginnen, want SKM1 is niet slechts een administratieve verplichting. Het vraagt een fundamenteel andere manier van denken en sturen op kwaliteit. De nieuwe SKM1 legt de nadruk op kwaliteitsmanagement in plaats van kwaliteitsbeheersing. Het idee erachter is dat het bestuur van het accountantskantoor zichtbaar ‘in control’ is over de kwaliteit.

Webinar 23 september

In een praktisch webinar op dinsdag 23 september 2025 van 12:00 tot 13:30 uur krijgen SRA-leden uitgelegd wat de nieuwe SKM1-regelgeving inhoudt, welke veranderingen er zijn en wat kantoren nu al kunnen doen om straks goed voorbereid te zijn.