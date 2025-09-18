VZR: eigen leaseauto kiezen is op 1 januari voorbij

De Vereniging Zakelijke Rijders is zeer teleurgesteld dat de zogeheten pseudo-eindheffing voor werkgevers toch in de Miljoenennota staat. Volgens de belangenclub betekent de maatregel feitelijk het einde van de keuzevrijheid van de leaserijder.

Het demissionaire kabinet wil vanaf 1 januari 2027 een extra belasting invoeren op alle zakelijke leaseauto’s die niet volledig elektrisch zijn. Het betekent dat werkgevers 12% extra belasting moeten betalen over de catalogusprijs van een niet-elektrische leaseauto. De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) noemt de maatregel oneerlijk en de ‘doodsteek voor de leaseauto’. Ze roept de Tweede Kamer op ‘dit slechte plan’ in de prullenbak te gooien.

Einde keuzevrijheid

Volgens de VZR ontneemt de maatregel de vrijheid van leaserijders om zelf een auto te mogen kiezen. Ze noemt de pseudo-eindheffing een ‘verplichte keuze’ voor een volledig elektrische auto, ‘ook als dit niet past bij het soort vervoer, de woonsituatie of voorkeur van de zakelijke rijder’. Voor veel berijders is dat gewoon niet mogelijk door hun woon/laadsituatie en of het niet aan kunnen brengen van een laadpaal door netwerkcongestie, aldus de VZR.

Oneerlijk

Oneerlijk is de maatregel ook, omdat zelfs werkgevers belast worden met werknemers die hun leaseauto niet in privé gebruiken en buiten de bijtelling wensen te houden. Anders dan normaal tellen namelijk ook de woon-werk kilometers als zakelijk bij de pseudo-eindheffing. Dit is niet consistent, vindt de VZR. ‘De werknemer moet de zuinige plug-in hybrid dus op het werkadres laten staan om de extra belasting te voorkomen.’

Verhoging

Eerder was er een regeling aangekondigd van 52% belasting over de bijtelling van 22% (=11,4%). Hier waren al veel vragen over. In de Miljoenennota is nu sprake van 12% van de cataloguswaarde. Met deze maatregel is Nederland een uitzondering in Europa, stelt de VZR, en loopt het op de muziek vooruit gezien aanstaande EU-maatregelen.

Rekenvoorbeeld

Een gemiddelde VW Golf hybride kost € 49.990,- incl BPM en BTW.

Een werkgever die deze ter beschikking stelt betaalt vanaf 2027 dus jaarlijks 12% over €50.000,- = €6.000. Dat is €500 per maand per auto extra belasting. De VZR stelt dat de autokosten voor niet volledig elektrische auto’s met gemiddeld 50% per maand omhoog gaan. De leaserijder is de dupe want die moet straks verplicht een duurdere EV rijden en daarover de volle 22% bijtelling betalen.



