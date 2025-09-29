Boekhouder en klanten aangehouden vanwege belastingfraude

De FIOD heeft vorige week drie verdachten aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Een van de die is boekhouder, meldt de fiscale opsporingsdienst. Het onderzoek startte na een signaal van de Belastingdienst.

Drie verdachten, een 26-jarige vrouw en twee mannen (51, 63) uit Purmerend en Amsterdam zijn op woensdag 24 september meegenomen voor verhoor. Ze worden verdacht van belastingfraude. Hun woningen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, telefoons en computers.

De 26-jarige vrouw uit Purmerend is enig aandeelhouder en bestuurder van een onderneming. De 51-jarige plaatsgenoot is bedrijfsleider en vermoedelijk feitelijk leidinggevende van het bedrijf. De 63-jarige man uit Amsterdam, de boekhouder, diende namens de onderneming vermoedelijk voor meerdere kwartalen opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting in.

Het onderzoeksteam vermoedt dat door het handelen van de verdachten te weinig belasting werd geheven. Het belastingnadeel wordt op meer dan 521.000 euro geschat. Het Functioneel Parket, de Belastingdienst en de FIOD geven aan voor een strafrechtelijke aanpak te hebben gekozen, omdat van een boekhouder, die optreedt als belastingadviseur, verwacht mag worden dat hij niet meewerkt aan fraude.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.