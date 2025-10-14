SRA: ‘Uitbreiding geschiktheidstoets nog te veel vanuit oob-perspectief bekeken’

De SRA vindt dat de AFM bij het herzien van de beleidsregel voor het toetsen van de geschiktheid van beleidsbepalers meer naar de praktijk moet kijken.

De AFM startte afgelopen zomer een consultatieronde over de nieuwe Beleidsregel geschiktheid Wta 2026. Die vervangt de bestaande beleidsregel uit 2018, mede door de aanstaande uitbreiding van het toetsingskader voor beleidsbepalers binnen accountantsorganisaties in de Wijzigingswet Accountancysector.

Afstappen van oob-perspectief

De SRA vindt dat bij de herziening van uitvoeringsregels zoveel mogelijk het perspectief van het werkveld en de praktijk van de reguliere vergunninghouders moet worden aangehouden. “Nu is bij de herziening het oob-perspectief als basis genomen. Aangezien toetsing van de geschiktheid plaatsvindt met inachtneming van de omvang, de complexiteit en het risicoprofiel van de accountantsorganisatie, is het wenselijk om uit te gaan van de ‘basispraktijk’ en competenties en vereisten daarop te baseren. Dat voorkomt schuren met de dagelijkse praktijk van kleinere en middelgrote accountantsorganisaties.”

Ook voor kleinere kantoren

De herziene geschiktheidsvereisten gaan gelden voor alle reguliere vergunninghouders die ten minste een audit-omzet van € 3 miljoen boeken en 150 wettelijke controles per jaar verrichten. “Op dit moment zien wij een ontwikkeling waarbij kleinere audit-only-kantoren ontstaan, die zich op kortere/middellange termijn verder kunnen ontwikkelen: niet in omvang maar wel in omzet en aantal verrichte wettelijke controles. Dat zou kunnen betekenen dat (mede)beleidsbepalers van deze relatief kleinere accountantsorganisaties ook getoetst zouden moeten worden op de geschiktheidsvereisten.”

‘Beleidsbepaling geen dagbesteding’

De organisatie vraagt zich ook af of voor kleinere kantoren de eis werkbaar is dat de dagelijks beleidsbepalers geen andere werkzaamheden verrichten dan die van dagelijks beleidsbepaler. “Bij een relatief klein kantoor is geen dagbesteding met beleidsbepaling, bestaan er geen ‘afdelingen’. In dat kader zien wij omwille van kennis en kunde liever een bestuurder die met de voeten in de praktijk staat. Sterker nog, de kwaliteit zal alleen maar inboeten als de dagelijkse beleidsbepaler geen binding meer heeft in de praktijk.”