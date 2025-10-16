Gewezen accountant Vaticaan dreigt documenten openbaar te maken

Libero Milone was in 2015 de eerste accountant van het Vaticaan. Zijn opdracht was transparantie te brengen in het door schandalen geteisterde kerkinstituut. Na twee jaar werd Milone ontslagen, maar hij strijdt nog steeds voor zijn gelijk en dreigt nu belastende documenten openbaar te maken.

Milone werd in 2015 aan gesteld om meer transparantie in de financiën van het door schandalen geteisterde Vaticaan te krijgen. De toen 66-jarige rekenmeester was de eerste accountant in het Vaticaan. Als voormalig voorzitter en CEO van Deloitte Italië, die ook accountant was geweest bij het wereldvoedselprogramma van de VN en grote ondernemingen in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Italië (Fiat en Wind Telecom Group) leek Milone de juiste man op de juiste plaats. Hem was toegezegd dat hij autonoom kon werken en alleen verantwoording schuldig was aan de paus.

Spion

Het liep anders. Twee jaar na zijn aanstelling kreeg de in Nederland geboren Milone al zijn congé. Naar eigen zeggen had hij allerlei zaken ontdekt die het daglicht niet konden verdragen en moest hij daarom vertrekken. Het Vaticaan zou hem daarbij hebben beschuldigd van spionage. Onlangs maakte hij via een online persconferentie bekend dat hij in cassatie gaat tegen zijn ontslag.

Geheime tool

Libero Milone beweert dat het Vaticaan een “geheime tool” zou hebben gebruikt om internationale bankrekeningnummers (IBAN) in het SWIFT-systeem te wijzigen. Hiermee zouden overschrijvingen van “particuliere klanten” zijn verborgen. Zo zouden miljoenen zijn witgewassen. De voormalige accountant dreigt documenten openbaar te maken waaruit de corruptie en het witwassen zou blijken. Milone dringt aan op een persoonlijk gesprek met paus Leo XIV. “Ik denk dat de enige manier om dit op te lossen is dat hij naar mij luistert en dat ik hem vertel wat er is gebeurd en de details uitleg, want er zijn te veel mensen die de waarheid voor hem verbergen, net zoals ze die voor Franciscus hebben verborgen”, zei hij tegen de pers.

Geconfronteerd met deze beschuldigingen, heeft het Vaticaan de aantijgingen van de hand gewezen. In een officiële verklaring noemde woordvoerder Matteo Bruni de beschuldigingen van Milone “volkomen ongegrond”.