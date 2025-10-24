Home » Fiscount neemt Extendum over

Fiscount neemt Extendum over

Fiscount neemt per 1 november 2025 alle activa en activiteiten van het onlangs failliet verklaarde kennis- en adviescentrum Extendum over.

Daarmee is de dienstverlening aan de bij Extendum aangesloten accountantskantoren gewaarborgd. Fiscount verstevigt zijn positie als kennis- en adviespartner voor accountants- en administratiekantoren. De komende periode richt Fiscount zich op de integratie van de activiteiten van Extendum. Aangesloten kantoren kunnen het bestaande dienstenpakket blijven afnemen, maar kunnen ook Fiscount-adviseurs inschakelen. “We willen vooral rust en continuïteit bieden aan klanten en medewerkers van Extendum en tegelijkertijd nieuwe kansen creëren door onze krachten te bundelen”, aldus Fiscount-directeur Rolf van der Steeg.

Extendum, gestart in 1996, ging in 2016 al eens failliet, maar maakte toen een doorstart. Het bedrijf telt nu ongeveer 30 medewerkers. Bij Fiscount, dat met 60 adviseurs werkt, zijn ruim 750 kantoren aangesloten.

