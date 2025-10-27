Investeringen en exits in het private equity landschap

In de tweede helft van 2024 is onze PE-database uitgebreid van 267 naar 300 private equity partijen, een groei van 12% ten opzichte van medio 2024.

De herkomst van de nieuw geïdentificeerde partijen benadrukt de internationale dimensie van de Nederlandse PE-markt: 20 partijen (59%) opereren vanuit het buitenland maar zijn actief of geïnteresseerd in Nederlandse investeringen.

Daarnaast identificeerden we in het rapport “Dynamiek in private equity 2025” 4 internationaal opererende PE-huizen met onder meer een vestiging in Nederland, en 10 Nederlandse partijen die we eerder nog niet in onze database hadden opgenomen. Deze verdeling bevestigt dat het Nederlandse investeringslandschap alsmaar breder wordt.

De verdeling van de database naar herkomst van PE-partijen laat na de toevoeging van de 34 nieuwe partijen het volgende beeld zien: Nederland blijft dominant met 63,3% van alle PE-partijen, gevolgd door België (9,3%), Groot-Brittannië (8,7%), de Verenigde Staten (5,3%) en Duitsland (5,3%). Deze verdeling bevestigt het internationale karakter van de Nederlandse PE-markt, waarbij ongeveer 37% van alle actieve partijen vanuit het buitenland opereert.

Herkomst investeringsmaatschappijen totale database

Internationale spreiding van investeringen

Voor buitenlandse PE-partijen vormt Nederland slechts een beperkt deel van hun totale portefeuille. Deze internationale spelers opereren doorgaans op aanzienlijk bredere schaal met investeringen verspreid over meerdere landen en continenten. De Verenigde Staten domineren met 25% van alle buitenlandse investeringen, gevolgd door Groot-Brittannië (12,1%), Frankrijk (10,0%), Duitsland (9,8%) en België (7,5%). Nederland neemt met 7,3% een respectabele zesde positie in, wat aantoont dat ons land weliswaar belangrijk is voor internationale PE-partijen, maar zeker niet hun primaire investeringsmarkt vormt.

Buitenlandse partijen richten zich gemiddeld genomen op bedrijven met een hogere ondernemingswaarde en zijn daarmee vooral actief in het hogere segment van de markt. Nederlandse PE-huizen domineren daarentegen het middensegment en kleinere transacties, wat past bij hun lokale marktkennis, netwerkvoordelen en de gemiddelde omvang van een Nederlands investeringsfonds.

We zien dat diverse PE-partijen uit met name Scandinavië, België en Duitsland zich nadrukkelijk manifesteren in het kleinere MKB-segment. Deze PE-partijen sluiten qua cultuur en werkwijze goed aan bij Nederlandse ondernemers en richten zich vaker dan Nederlandse kantoren specifiek op sectoren als IT, Software & Technology en Industrial Manufacturing. Hun aanwezigheid in dit marktsegment toont aan dat de traditionele verdeling – waarbij buitenlandse fondsen alleen grote deals deden – aan het verschuiven is.

Aantal nieuwe investeringen

In totaal monitoren we voor dit artikel 5.499 actieve investeringen. Van de 476 nieuwe investeringen in H2 2024 zijn er 148 gedaan door de nieuw geïdentificeerde PE-partijen en 328 door reeds gevolgde partijen. Dit toont aan dat zowel nieuwe toetreders als gevestigde spelers actief blijven investeren. De overige 164 toegevoegde entries betreffen historische investeringen die we hebben opgenomen bij het completeren van de portefeuilles van nieuw geïdentificeerde partijen, een essentiële stap om een volledig beeld van hun activiteiten te krijgen.

Totaaloverzicht tweede helft 2024 Aantal (betrokken) PE Aantal deelnemingen Totaal rapportage 2 (30 juni 2024) 276 4941 Aantal nieuwe deelnemingen al opgenomen PE’s 367 328 Aantal nieuw toegevoegde PE’s 34 148 Aantal exits 2e halfjaar 2024 300 82 Opgenomen historische investeringen 164 Totaal database per 31 december 2024 300 5499

Aantal nieuwe investeringen per branche tweede halfjaar 2024

De sectorverdeling van de 476 nieuwe investeringen toont enkele opvallende verschuivingen ten opzichte van de totale portefeuille. IT, Software & Technology blijft weliswaar de dominante sector, maar met 22,3% van de nieuwe investeringen ligt dit significant lager dan het aandeel van 30,2% in de totale portefeuille.

Sectorfocus nieuwe investeringen

Sectorfocus alle investeringen

Verschil in focus tussen Nederlandse en buitenlandse partijen

De investeringsstrategie verschilt markant tussen Nederlandse en buitenlandse PE-huizen. Bij Nederlandse partijen zien we een sterke focus op Chemicals & Energy (17,4%) en Industrial Manufacturing (15%), samen goed voor bijna een derde van alle nieuwe Nederlandse investeringen. IT, Software & Technology is met 16,7% weliswaar een van de drie belangrijkste sectoren, maar speelt een veel minder dominante rol dan bij buitenlandse investeerders.

Buitenlandse partijen tonen een meer uitgesproken voorkeur voor IT, Software & Technology met 25,9% van hun nieuwe investeringen, terwijl Industrial Manufacturing met 8,8% aanmerkelijk minder vertegenwoordigd is.

Exit-activiteit tweede halfjaar 2024

In de tweede helft van 2024 zijn er slechts 82 exits geregistreerd. Dit is op een totale portefeuille van 5.499 bedrijven ontzettend laag. Uitgaande van een gemiddelde investeringsduur van 5-7 jaar, zou het aantal exits in een halfjaar op 7-10% van de portefeuille moet liggen, daar steekt de gerealiseerde 1,5% in het tweede halfjaar van 2024 schril tegen af.

Een rondgang langs verschillende PE huizen levert de volgende redenen op:

De resultaten en/of groei in een groot aantal sectoren vallen tegen, zoals bijvoorbeeld toeleveranciers, IST, retail en uitzendbureaus.

Daarnaast is het perspectief dat bedrijven een koper kunnen bieden op dit moment niet positief. Marktomstandigheden maar ook de globale economie speelt hierin een rol.

De bereidheid van banken om overnames te financieren is hierdoor ook lager. Zonder bankfinanciering kunnen de meeste private equity bedrijven niet rendabel investeren.

Sectorverdeling exits

De exit-activiteit toont een gedifferentieerd beeld tussen sectoren. IT, Software & Techology domineert met 22,1% van alle exits, maar dit is significant lager dan het 30,2% aandeel in de totale portefeuille – wat suggereert dat PE-partijen hun tech-investeringen langer vasthouden of selectiever zijn geworden in hun exit-timing.

Financial Services laat een disproportioneel hoge exit-activiteit zien met 13,9% van alle exits tegenover slechts 5,2% van de totale portefeuille. Cruciaal is dat deze exits niet gecompenseerd worden door nieuwe investeringen – Financial Services vertegenwoordigde slechts 4,5% van de nieuwe investeringen. Dit suggereert dat PE-partijen hun Financial Services posities structureel afbouwen.

Een vergelijkbaar maar minder uitgesproken patroon zien we bij Consumer Products: 13,9% van de exits versus 9,4% van de nieuwe investeringen. Ook hier lijkt sprake van een geleidelijke portfolioverschuiving, zij het minder drastisch dan bij Financial Services.

Markante verschillen tussen Nederlandse en buitenlandse PE-partijen

De daling van het aandeel van Financial Services wordt vooral gedreven door buitenlandse partijen met 16,4% van hun exits in deze sector. Nederlandse PE-huizen daarentegen realiseerden opvallend veel exits in Industrial Manufacturing (22,5%), bijna drie keer het portfoliogemiddelde. Dit contrasteert scherp met buitenlandse partijen die slechts 3,4% van hun exits in Industrial Manufacturing realiseerden.

Deze divergentie in exit-strategieën weerspiegelt mogelijk verschillende marktperspectieven: Nederlandse partijen verzilveren succesvolle industriële investeringen in een sterke lokale maakindustrie, terwijl buitenlandse partijen zich terugtrekken uit sectoren waar zij minder comparatieve voordelen hebben.

Sectorverdeling exits Nederlandse PE

Sectorverdeling exits buitenlandse PE

Overnamespecialist met kennis van private equity

Elk half jaar onderzoeken we het private equity landschap en kijken we naar de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Download het rapport “Dynamiek in private equity 2025” en krijg grip op private equity.

Aeternus is opgericht in 2006 en heeft inmiddels meer dan 1.500 klanten begeleid. Er werken ruim 55 corporate finance specialisten in drie vestigingen in Amsterdam, Eindhoven en Venlo. Meer weten over wat Aeternus voor jou kan betekenen, maak dan een afspraak voor een eerste gesprek.