Medewerkster fiscus ontslagen na verlagen aanslagen dorpsgenoot

Een werkneemster van de Belastingdienst in Heerlen is volgens de rechter terecht ontslagen omdat ze belastingaanslagen van een dorpsgenoot heeft verlaagd. Dat meldt regionaal dagblad De Limburger.

Interne controle

Uit een interne controle bij de fiscus bleek dat de vrouw, die werkzaam was bij de afdeling Particulieren Buitenland, in oktober 2023 en april 2024 twee keer een definitieve aanslag van een belastingplichtige had verminderd. De man, die in hetzelfde dorp in de oostelijke mijnstreek woont, had haar eerder in een supermarkt om advies gevraagd over een belastingkorting voor alleenstaande ouders en minstverdienende partners die een baan en de zorg voor jonge kinderen combineren.

Huilende man

De werkneemster verklaarde dat ze daarna alleen in het systeem had gekeken om te controleren of haar advies had geholpen, maar benadrukte zelf niets te hebben aangepast. Later zou ze nog eens hebben bekeken in het aangiftesysteem of het dit keer wel goed was gegaan. Ze zou niet hebben gekeken naar de gegevens van anderen, verklaarde de medewerkster. De vrouw vertelde dat ze de man ooit huilend in een café had aangetroffen. Ze vond dat zielig en wilde hem helpen.

Vertrouwensbreuk

Uit het onderzoek kwam echter naar voren dat de wijzigingen wel degelijk waren doorgevoerd met de inloggegevens van de medewerkster van de Belastingdienst en vanaf haar werkcomputer. De Belastingdienst stelde dat ze haar integriteitsbelofte had gebroken, wat leidde tot een onherstelbare vertrouwensbreuk.

De rechter in Maastricht oordeelt nu dat het voldoende aannemelijk is dat de vrouw de belastingaanslagen van haar dorpsgenoot verminderde. Daarmee is sprake van ernstig verwijtbaar gedrag en de vrouw krijgt dan ook geen ontslagvergoeding.

