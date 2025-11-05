FIOD in dividendstrip-zaak opnieuw in de fout met mails

De FIOD is opnieuw onzorgvuldig omgegaan met vertrouwelijke communicatie van advocaten, meldt het FD. In de strafzaak tegen beurshandelaar Frank Vogel, een centrale verdachte in internationale onderzoeken naar dividendstrippen, bleken e-mails van zijn advocaten ten onrechte te zijn ingezien en gedeeld met buitenlandse autoriteiten.

Tijdens een zitting bij de rechtbank Amsterdam erkenden twee officieren van justitie de fout, die volgens hen voortkwam uit menselijke vergissingen en verouderde IT-systemen. Bij het kopiëren van gefilterde bestanden naar Duitse en Finse collega’s werden zogenaamd ontoegankelijke documenten – waaronder e-mails van procesadvocaat Jasper Hagers, fiscaal advocaat Ludwijn Jaeger en strafrechtadvocaat Tim Vis – alsnog zichtbaar. De bestanden zouden inmiddels zijn vernietigd, maar de verdediging noemt deze uitleg ongeloofwaardig.

Verschoningsrecht

Vogels advocaten eisen dat de rechtbank maatregelen treft en dat alle vertrouwelijke bestanden definitief worden vernietigd. Zij verwijten het Openbaar Ministerie (OM) en de FIOD een structureel gebrek aan waarborgen rond het verschoningsrecht, het fundamentele recht van advocaten en cliënten op vertrouwelijke communicatie.

De kwestie past namelijk in een bredere reeks missers. In de strafzaak tegen vermogensbeheerder Box Consultants gebruikte het OM eerder beschermde correspondentie, wat leidde tot seponering en een miljoenenvergoeding. Ook in de mondkapjeszaak rond Sywert van Lienden rezen vergelijkbare vragen over schending van het verschoningsrecht.

De officieren van justitie gaven dinsdag toe geen 100% garantie te kunnen bieden dat dergelijke fouten in de toekomst worden voorkomen: “Op een bepaald moment komt het gewoon neer op de integriteit van de opsporing.” De rechtbank Amsterdam doet over vier weken uitspraak over het klaagschrift van Vogels advocaten.

Bron: FD