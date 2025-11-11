Visionplanner: ‘Kopzorgen & Kansen’ – nieuw onderzoek naar de toekomst van de accountancybranche

Het onderzoek is uitgevoerd door Markteffect. Het rapport schetst hoe kantoren omgaan met digitalisering, personeelstekorten en veranderende klantverwachtingen. Het geeft inzicht in welke strategieën toekomstgerichte kantoren al toepassen.

Sector in beweging

De accountancysector bevindt zich midden in een transitie. De combinatie van toenemende regelgeving, krapte op de arbeidsmarkt en snelle technologische innovatie vraagt om een nieuwe manier van werken. Waar de focus vroeger lag op compliance en controle, verschuift deze steeds meer richting advies en samenwerking met klanten.

Volgens Visionplanner is juist die verschuiving cruciaal: “Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat de moderne ondernemer steeds meer strategische regie vraagt van zijn financiële partner. Het is een eis voor proactiviteit en snelheid, en dat is fantastisch. Tegelijkertijd zien we dat accountants de ambitie hebben om deze strategische partnerrol met beide handen aan te grijpen, maar dat ze nog zoeken naar de beste manier om dit te verankeren in hun dagelijkse praktijk, naast de steeds zwaardere belasting van compliance‐verplichtingen en personeelsvraagstukken.”, aldus Joris Joppe.

Het rapport brengt de belangrijkste ontwikkelingen in kaart, waaronder:

De onvermijdelijke realiteit van de technologische innovatie waarin automatisering koploper is.

Professionals geven toe dat hun team verdrinkt in het verzamelen en controleren van data. (62%)

Grote verspilling van talent door repetitief en handmatig werk.

Minder dan de helft van de sector heeft de meest fundamentele stap naar de cloud volledig gezet.

Een nieuw verdienmodel, gebaseerd op de toegevoegde waarde die je creëert.

Nieuwsgierig? Ontdek in het volledige rapport welke vier krachten de accountancysector vandaag de dag écht herdefiniëren.

Het rapport “Kopzorgen & Kansen” is beschikbaar via www.visionplanner.com/rapport.