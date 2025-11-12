De Jong & Laan lijft fiscale overnameconsultant in

De Jong & Laan heeft de zesde overname van het jaar afgerond met de aansluiting van het in Amsterdam en Rotterdam gevestigde JSA Tax Consultancy.

JSA Tax Consultancy, gevestigd in Amsterdam en Rotterdam, stelt een van de marktleiders te zijn op het gebied van fiscale begeleiding van fusies en overnames, met jaarlijks ondersteuning van meer dan 200 nationale en internationale fusies, overnames en management buy-outs. “Met hun expertise in tax due diligence, structurering, managementparticipaties en transactiedocumentatie mag JSA zich dé specialist op het snijvlak van fiscaliteit en transacties noemen”, aldus Ellen Punte, partner en Tax lead bij De Jong & Laan. “Met JSA Tax Consultancy zijn we in staat klanten met specifieke vraagstukken nog beter te bedienen en onze expertise verder te verdiepen.”

Zelfstandig actief

JSA blijft met elf medewerkers actief onder eigen naam en vanuit de eigen locaties in Amsterdam en Rotterdam. De aansluiting bij De Jong & Laan biedt groeikansen, stelt Rowdy Schouten, medeoprichter en partner bij JSA. “Een essentieel uitgangspunt binnen deze samenwerking is dat de Jong & Laan ons de ruimte biedt om op onze eigen, onafhankelijke werkwijze transacties te blijven begeleiden – precies zoals onze klanten dat al jaren van ons gewend zijn. Dankzij de samenwerking met de Jong & Laan beschikken wij nu over extra expertise, een breder netwerk en meer slagkracht om onze groeiambities waar te maken.” Het bedrijf, ook actief met het label JSB, ziet verder meerwaarde in het inspelen op uitdagingen als technologische ontwikkelingen en krapte op de arbeidsmarkt.

Overnamemachine dit jaar weer op toeren

De Jong & Laan was vorig jaar goed voor € 126 miljoen omzet en telt ruim 1.300 medewerkers en ruim 35 vestigingen. Het kantoor, waarin private investeerder Waterland sinds 2022 deelneemt, hield zich vorig jaar wat rustiger op overnamegebied. Dit jaar draait de motor weer op volle toeren: eerder werden al top 50-spelers Crowe Peak en JAN aangesloten. Daarnaast breidde het bedrijf uit met btw-adviseur Less Grey, due diligence-expert TIC Advisory en administratiekantoor Dutch Accounting House.

JSA is de enige volledig op M&A-gebied gerichte fiscale adviespraktijk in Nederland die nationale en internationale transacties begeleidt. De organisatie biedt onder de labels JSA en JSB onder andere diensten op het gebied van tax due diligence (zowel de aan- als verkoopkant), fiscale structurering van transacties, managementparticipaties, transactiedocumentatie en post-deal ondersteuning.