De Jong & Laan versterkt btw-advies met Less Grey

“Een aanwinst waarmee we niet alleen onze expertise op het gebied van btw-compliance en -advies versterken, maar ook anticiperen op toekomstige btw-rapportageverplichtingen,” aldus Ellen Punte, partner en Tax lead bij de Jong & Laan. Oprichter Paul Cramer van Less Grey zegt op zijn beurt: “Ik ben enorm blij om onderdeel te worden van de Jong & Laan. Onze gedeelde visie op de menselijke maat en kwalitatief hoogwaardig advies maken dit een perfecte match. Daarbij blijven we onze klanten met dezelfde persoonlijke benadering bedienen, terwijl we tegelijkertijd een breder kennis- en adviesorgaan tot onze beschikking hebben en continuïteit borgen.”

“Less Grey heeft zich de afgelopen jaren weten te onderscheiden met gespecialiseerde softwareoplossingen voor btw-compliance. Dit sluit naadloos aan op de strategie van de Jong & Laan om innovatieve dienstverlening aan te bieden en onze (internationale) MKB+ klanten optimaal te ondersteunen bij de toenemende complexiteit in btw-rapportages. Samen zetten we een belangrijke stap vooruit in de verdere professionalisering en groei van onze btw-praktijk,” aldus Jurgen van Breukelen, CEO van de Jong & Laan.

De btw-advieswerkzaamheden worden opgenomen in de business unit Tax van de Jong & Laan, terwijl de internationale compliance-werkzaamheden voorlopig onder de internationaal erkende naam Less Grey worden voortgezet. Dit waarborgt de continuïteit voor klanten en partners wereldwijd. In het logo van Less Grey wordt de verbinding met de Jong & Laan zichtbaar door de toevoeging ‘Powered by de Jong & Laan’.

Met de komst van Less Grey zet de Jong & Laan niet alleen een stap in de uitbreiding van haar btw-expertise, maar vormt dit ook het startpunt van verdere groei binnen het vakgebied. “Wij zien dat de vraag naar gespecialiseerde btw-adviseurs toeneemt en blijven ons btw-team versterken. Dit biedt kansen voor btw-specialisten die zich willen ontwikkelen binnen een dynamische en ambitieuze organisatie,” aldus Ellen Punte.