Administratiekantoren in trek bij investeerders

Na de consolidatieslag in de accountancysector verleggen investeerders hun aandacht naar de rest van de administratieve (advies)keten. Duizenden administratiekantoren en aanpalende dienstverleners vormen de nieuwe focus van strategische en financiële kopers.

De overnamemarkt voor accountantskantoren is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Grote private equity-partijen en strategische kopers hebben succesvolle platforms opgebouwd en tientallen organisaties samengebracht. Deze consolidatiegolf is nog steeds gaande en verandert het landschap ingrijpend. Parallel hieraan richten investeerders zich in toenemende mate op boekhoud- en administratiekantoren.

Daarnaast breiden accountantskantoren hun dienstverlening uit door aanverwante adviespraktijken over te nemen, zoals HR- en payrollbedrijven, estate planners, ESG-adviseurs, softwareleveranciers, cybersecurityspecialisten, subsidieadviesbureaus en fiscale advieskantoren.

De aantrekkingskracht van administratiekantoren

Nederland telt duizenden boekhoud- en administratiekantoren, vaak met een sterke regionale binding. Zij richten zich op mkb-ondernemers en combineren boekhouding, fiscale aangiften en vaak ook loonverwerking of HR-advies. De sector kent dezelfde uitdagingen als de bredere accountancy: een structureel personeelstekort, een achterblijvende digitalisering en automatisering, en het ontbreken van schaalgrootte bij veel kantoren. Voor kopers zijn deze kantoren aantrekkelijk door:

Terugkerende inkomsten – abonnementen en langdurige contracten zorgen voor stabiele cashflows;

Sterke klantrelaties – de vertrouwensband met klanten is groot, waardoor churn laag blijft. Deze kantoren hebben vaak echt een ‘’trusted advisor’’ rol bij hun klantenkring;

Digitaliseringspotentieel – kopers kunnen waarde creëren door verouderde systemen te vervangen en processen te standaardiseren;

Opvolgingsvraagstuk – veel DGA’s naderen hun pensioenleeftijd zonder opvolger, waardoor verkoop aantrekkelijk wordt.

Deze combinatie maakt administratiekantoren ideale targets voor buy-and-buildstrategieën.

Aanpalende adviesdiensten in trek

Door de voortgaande consolidatie in de accountancysector komen ook aanpalende adviesdiensten steeds meer in beeld. Voor investeerders zijn ze aantrekkelijk als add-on bij platforminvesteringen. We zien kopers actief worden in:

HR- en payrollbedrijven – vooral wanneer geïntegreerd met administratieve of fiscale diensten. Deze bedrijven bieden schaalbare, terugkerende omzet én waardevolle data;

IT- en softwareleveranciers – zoals aanbieders van boekhoudsoftware of klantportalen. Hun recurring revenues en schaalbaarheid maken ze aantrekkelijke targets;

Estate planning en fiscale structurering – specialisten in bedrijfsopvolging, vermogensoverdracht en belastingoptimalisatie;

ESG- en duurzaamheidsadvies – dienstverleners die bedrijven ondersteunen bij CSRD-rapportages en duurzaamheidscriteria;

Cyber security – aanbieders van digitale veiligheid voor het mkb, vaak gecombineerd met IT-dienstverlening;

Subsidieadvies – kennisintensieve bureaus gespecialiseerd in subsidieaanvragen en begeleiding met vaak directe impact op bedrijfsresultaten.

Aanpalende bedrijven versterken niet alleen het businessmodel van koper en target, maar ook elkaar. Cross-sell, shared services en technologische integratie leiden tot hogere marges en een hogere waardering.

Private equity bouwt verder

Private equity speelt een centrale rol in de overnamegolf binnen de administratie- en boekhoudsector. De markt is sterk versnipperd en telt zo’n 3.000 tot 4.000 kantoren. BANVO is momenteel de grootste speler. Sinds de oprichting in 2022 is de groep, met steun van ETL Global, uitgegroeid tot inmiddels 35 aangesloten kantoren. Het op twee na grootste administratiekantoor, Kees de Boekhouder, is een Bookkeeping-as-a-Service aanbieder, gericht op freelancers en microbedrijven in Nederland. Het bedrijf vereenvoudigt administratieve en fiscale aangifteprocessen via een abonnementsmodel. Sinds 2022 ondersteunt investeerder Vortex Capital Partners het bedrijf bij het opschalen en het realiseren van verdere groei.

Ook andere investeerders zijn actief: zo verkocht IFS Finance onlangs een meerderheidsbelang aan investeringsmaatschappij Your Admin Partner. Verwacht wordt dat ook door private-equity gesteunde accountantskantoren uiteindelijk grotere administratiekantoren zullen overnemen. Het eerste voorbeeld hiervan is al zichtbaar: De Jong & Laan heeft recent Dutch Accounting House, een allround administratiekantoor, overgenomen.

Tegelijkertijd is er ook een tegengestelde beweging zichtbaar. Coöperatie oamkb U.A. besloot in mei 2025 juist afscheid te nemen van private equity en haalde de activiteiten van oamkb terug van investeerder CNBB. Met de stap naar een volledig coöperatief model krijgen de aangesloten ondernemers meer zeggenschap over koers en strategie. CNBB blijft nog tijdelijk financieel betrokken, maar opereert voortaan onder de naam Yoda met eigen vestigingen.

Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

De komende periode zullen meer private equity partijen toetreden tot de markt en overnames toenemen door de huidige platformen. Voor veel administratie- en advieskantoren biedt dit kansen. Zij kunnen zich aansluiten bij een groter geheel, profiteren van technologie en ondersteuning, en tegelijkertijd waarde verzilveren.

