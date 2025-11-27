AV-Top 50 | Column: Vennoten van 60 innoveren niet

Personeelsadvertenties schreeuwen het uit: ons beroep verandert snel. Met innovatie als toverwoord. En bij elke netwerkborrel horen we de klacht: het gaat allemaal zo tergend langzaam. Visie op de toekomst is onscherp, we zoeken nog, missen investeringsbereidheid en ontwikkelingen zijn moeizaam.

Partneren met automatiseerders is ook doodeng. En dan de angst voor onze toezichthouders als we dingen anders gaan doen…. Het moet gezegd: accountants hebben innovatie niet in de vingers – ondanks goede bedoelingen. We zijn de boost die data-analytics aan ons werk gaf aan het verwerken en de volgende wervelwind (GenAI) dient zich aan. Niet bij te benen, toch?

Dan maar met de deur in huis: partners van zestig met pensioen! Ai, dat doet pijn. Weinig inclusief ook. Natuurlijk chargeer ik, maar als deze categorie collega’s het verwacht van de jonge collega’s heeft innovatie geen draagvlak en zitten deze partners in de weg. Oudere collega’s hebben ervaring en inzicht, dus het is een schot voor open doel om dat te delen met het aanstormend talent. Als team. Samen spelen, samen ervaren. Vind dingen uit, sla de plank mis en laat investeringen mislukken. Train jezelf om de angst om te delen om te buigen naar synergie met netwerkpartners en concurrenten, die dan al snel niet blijken te willen concurreren

Of neem IT. Het toverwoord voor vernieuwing. Maar wees reëel: nieuwe software brengt echt niet die zo verlangde verandering. Het gaat er juist om dat innovatie in het bloed van het hele kantoor komt en wordt gestuwd vanuit toekomstvisie. Het kantoor moet van hoog tot laag geloven in ‘anders kijken’. Innoveren is een proces, geen toverstaf. Innovatie moet een bouwsteen worden. En dan komen automatiseringsoplossingen vanzelf wel mee.

Nog een niet te stuiten ontwikkeling is de snelste hype die ooit over ons beroep is afgeroepen: GenAI. Voor sommigen de holy grail, voor anderen de wolf in schaapskleren. Natuurlijk: er komt veel op ons af, de tools worden door GenAI slimmer en toegankelijker. Wil je relevant blijven in de toekomst? Zet je over je angst heen en doe ervaring op. Beloon de organisatie van hoog tot laag met verstandige instructies en robuuste tools. GenAI is een journey, wanneer stap je in?

Eigenlijk cirkelen al deze voorbeelden rond het thema ‘innoveren kun je leren’. En de upside? De zestigjarige partners hoeven de deur niet uit, want als je een beetje aan de slag gaat in bovenstaande trant, krijg je de resultaten van een gecombineerd team van seniore ervaring en jonge, enthousiaste durfals op je presenteerblaadje. Dan blijft je club relevant en wordt als cadeautje ons – toch al zo boeiende – beroep wéér een stukje mooier.

Tekst: Louis van Garderen (60), oprichter van auditkantoor JOINSON&SPICE.