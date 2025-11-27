Je moet ergens de grens trekken. De AV-Top 50 is gebaseerd op omzetgegevens van accountantskantoren in Nederland. Andere financiële kengetallen zijn vaak net zo interessant of nog veel interessanter, maar zijn bij de wat kleinere kantoren soms lastiger om aan te komen. Een jaarverslag wordt dan lang niet altijd gemaakt, en de gedeponeerde cijfers zijn soms alleen een balans. Je bent dan afhankelijk van de informatie die kantoren zelf aanleveren. Vandaar een top 50, gebaseerd op omzet. De kans op fouten en een incompleet overzicht wordt anders te groot.

Toch is er best wat te zeggen over de accountantskantoren in de categorie net buiten de AV-Top 50. Vandaar dat Accountancy Vanmorgen voor de tweede keer een inschatting maakte van de kantoren die zo ongeveer in de categorie 50 tot 100 zouden moeten vallen. Met de nodige voorzichtigheid gebracht, en zonder rangschikking op grootte. We keken daarbij vooral naar het aantal medewerkers, omdat dat gegeven bijna altijd wel is te vinden. Al vertekent dat ook weer, want auditgeoriënteerde kantoren halen vaak een veel hogere omzet per fte dan in de samenstelpraktijk.

We keken – net als bij de AV-Top 50 – naar 2024. Dat betekent dat in deze runner-uplijst ook nog enkele kantoren zijn opgenomen die in het nieuwe jaar zijn overgenomen. Want de fusie- en overnamegolf die enkele jaren geleden werd ingezet, is nog altijd niet voorbij. Vooral partijen waar een private equity-investeerder instapte, kijken bij de uitvoering van hun buy & buildstrategie inmiddels oplettend naar de categorie kantoren die net buiten de AV-Top 50 vallen. Het ‘laag-hangende fruit’ is tijdens de eerste door PE gedreven fusie- en overnamegolf in de accountancy al wel zo’n beetje geplukt. Dat betekent dat er in de top 50 steeds minder overnamekandidaten overblijven. Sommige collega-kantoren zijn niet complementair qua kernactiviteiten, verzorgingsgebied of bedrijfscultuur, of staan überhaupt niet open voor zo’n stap. Overname van een iets kleiner kantoor kan dan een aantrekkelijke move zijn.

De PIA is bijvoorbeeld een partij die zich voor overnamekandidaten nadrukkelijk richt op die categorie. Zo is Borrie weliswaar nog opgenomen in deze nieuwe runner-uplijst, maar dat zal voor het laatst zijn. Dat kantoor voegde zich namelijk eind vorig jaar bij PIA. Net als Hendriksen, dat er deze zomer bijkwam. Moore DRV hengelt in dezelfde vijver, sinds het halverwege 2024 een kapitaalinjectie kreeg van private equity-partij Waterland. Na enkele eerdere overnames werden ook Brabant, FSV en AKSOS in rap tempo overgenomen. Terug naar een wat kleiner formaat. Na de eerste runner-uplijst, die we vorig jaar presenteerden, kwamen er dit jaar nog best een paar kantoren in beeld die we vorig jaar nog niet scherp op het netvlies hadden. Het grotendeels Limburgse Juyst bijvoorbeeld, dat een tijdje werkte aan een fusie met provinciegenoot Baat. Tevergeefs, de partijen bleken elkaar toch niet te kunnen vinden. Samen zouden ze anders een stevige speler in de AV-Top 50 zijn geworden. Ook Avant, Bilanx, Bloemendaal Ruigrok, Novèns, Publieke Sector en Van Asselt zijn dit jaar nieuw in dit overzicht. Deels heeft dat er ook wel mee te maken dat enkele kantoren doorstootten naar de AV-Top 50: DK, OOvB en Baat (die laatste dus ook zonder fusie al). De ondergrens van de AV-Top 50 is dit jaar qua omzet € 14,4 miljoen. De kantoren die in deze runner-uplijst staan, zitten daar dus (net) onder. Het zijn qua dienstverlening veelal allround mkb-dienstverleners, en zitten qua aantal medewerkers grofweg tussen de vijftig en honderdvijftig. WEA Deltaland lijkt een grote kanshebber om door te groeien naar de AV-Top 50. WEA Rivierenland (met vestigingen in Zaltbommel en Culemborg) voegde zich namelijk begin dit jaar bij WEA Deltaland, dat zonder die uitbreiding ook al een van de grootste kantoren is in dit overzicht.

Tekst: Misha Hofland