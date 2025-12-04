Nieuwe pensioenwet onderdeel SRA-Salarisonderzoek 2026

Deze maand start SRA het Salarisonderzoek 2026. Dit jaarlijkse benchmarkonderzoek is het grootste, representatiefste en compleetste onderzoek in de accountancysector. Niet alleen vanwege het grote aantal deelnemers, maar ook omdat alle voorkomende functies in de diverse disciplines binnen het accountantskantoor in het onderzoek worden meegenomen.

Tussen medio december 2025 en eind februari 2026 worden onder meer de salarisverhogingen uitgevraagd die per 1 januari 2026 zijn toegekend, zowel collectief als individueel. Deelnemers aan het onderzoek weten daardoor al snel in 2026 of zij in de pas lopen met collega-kantoren. Indien gewenst kunnen kantoren daardoor nog vroeg in 2026 bijsturen. Ook worden de aanvangs-, eind- en gemiddeld betaalde salarissen geldend per 1 januari 2026 uitgevraagd.

Wtp

Uit het Onderzoek Secundaire arbeidsvoorwaarden (september 2025) kwam naar voren dat een groot deel van de deelnemende SRA-kantoren nog geen of onvoldoende actie heeft ondernomen wat betreft de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Om meer duidelijkheid te krijgen over de actuele situatie én omdat de tijd nu echt begint te dringen voor het Wtp-proof maken van de pensioenregelingen, wordt in het Salarisonderzoek 2026 een aantal vragen over de Wtp gesteld.

In het onderzoek wordt gevraagd:

• of kantoren al bezig zijn met de omzetting naar de nieuwe pensioenregeling;

• voor welk percentage flatrate gekozen is;

• hoe de premieverdeling werkgever/werknemer van dit percentage is;

• of de regeling premievrij is voor medewerkers.

De antwoorden op deze vragen worden meegenomen in de rapportage die ieder kantoor ontvangt. Hiermee kunnen kantoren sneller stappen zetten in de overgang naar de Wtp.

Onderzoek 2025

In 2025 deden 139 SRA-kantoren mee aan het onderzoek, met in het totaal 13.200 medewerkers en nagenoeg 600 partners en salary-partners. Hiervan zijn bijna 2000 medewerkers, van beginnend medewerker tot senior, werkzaam in de controlepraktijk. Gemiddeld verdienen zij (bruto, incl. alle toelagen) ruim € 61.000. Voor de samenstelpraktijk, met 1835 medewerkers in het onderzoek, ligt het gemiddelde salaris op € 58.845. Medewerkers in de controlepraktijk verdienen gemiddeld dus wat meer dan hun collega’s in de samenstelpraktijk, een ontwikkeling die al een aantal jaren geleden is

ingezet. Starters in beide disciplines verdienen nagenoeg hetzelfde, het verschil wordt met name veroorzaakt door de salarissen in de seniorposities.

Uitkomsten begin maart

Deelnemers aan het Salarisonderzoek 2026 krijgen uiterlijk begin maart 2026 de uitkomsten van hun eigen kantoor, die van de vergelijkbare kantoren én het SRA-gemiddelde. Uiteraard worden de data van medewerkers en die van partners gescheiden en in twee verschillende rapportages aangereikt.