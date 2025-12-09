AI rukt op in finance, maar wie bewaakt de onderbouwing?

In de financiële sector wordt veel gesproken over de opkomst van kunstmatige intelligentie. Vaak gaat het daarbij over automatisering, efficiëntie en het vervangen van handmatig werk.

Toch is er één punt dat in het vakgebied niet genegeerd kan worden: accountants en controllers moeten altijd kunnen volgen hoe cijfers tot stand komen.

Bij XLReporting zien wij AI daarom niet als een vervanging van het vak, maar als een hulpmiddel dat financials ondersteunt in hun werk, mits het transparant, uitlegbaar en controleerbaar blijft. AI mag nooit een “black box” worden. Een accountant moet altijd kunnen verifiëren welke berekeningen zijn uitgevoerd en op basis van welke gegevens.

Assistentie in plaats van autonomie

Onze visie is eenvoudig: AI hoort financiële professionals te helpen, niet te vervangen. Het moet processen versnellen, informatie inzichtelijker maken en repetitieve taken verminderen, maar de professional blijft de inhoudelijke expert.

In het dagelijks werk van accountants betekent dit dat AI vooral waarde heeft als het bijdraagt aan drie zaken: betere datakwaliteit, snellere en onderbouwde analyses, en ondersteuning bij rapportages en prognoses.

Concrete toepassingen van AI in financieel werk

In XLReporting passen we deze principes toe in een aantal praktische functies:

AI-assistent voor vragen en navigatie

Gebruikers kunnen in gewone taal vragen stellen, zoals “Hoe maak ik een consolidatierapport?” of “Wat is een year-to-date berekening?”. De assistent geeft direct een uitlegbaar antwoord op basis van de beschikbare documentatie en datamodellen.

Automatische analyse en toelichting

AI kan trends, afwijkingen en patronen in rapportages toelichten. Niet als black-box analyse, maar met zichtbare onderbouwingen, toelichtingen en berekeningen. Dit bespaart tijd bij maandrapportages, auditvoorbereiding en managementinformatie.

Datakwaliteit verbeteren

Veel accountants besteden tijd aan het opschonen, vertalen, converteren of classificeren van data. AI helpt hierbij door gegevens te matchen, te standaardiseren of te verrijken—transparant en reproduceerbaar.

Scenarioberekeningen en forecasting

Met what-if-vragen zoals “Maak een worst-case scenario met 10 procent minder omzet” worden scenario’s doorberekend op basis van bestaande modellen. Alle gebruikte parameters zijn inzichtelijk, zodat de accountant precies ziet hoe het resultaat tot stand komt.

Xavier, Help-assistent in ChatGPT

Xavier is de nieuwe AI gedreven supportassistent voor XLReporting, direct beschikbaar in ChatGPT. Hij gebruikt dezelfde kennisbank als onze Help assistent, maar met één (ander) groot voordeel: Volledige conversatie.

Je kunt in context blijven, vervolgvragen stellen en stap-voor-stap uitleg kijgen bij al je vragen, zoals:

“Hoe maak ik een importdefinitie?” of “Leg uit hoe ik een variancedashboard maak.”

Xavier geeft duidelijke instructies, verwijst naar de juiste instellingen en helpt je snel verder.

Bekijk onze AI-functies (inclusief Xavier!) hier in actie

Waarom transparantie essentieel blijft

Accountants dragen verantwoordelijkheid voor betrouwbaarheid, controle en onderbouwing. Dat maakt transparantie cruciaal. Volledig autonome AI-modellen, die zelfstandig prognoses of analyses genereren, passen daar niet bij.

Financiële professionals moeten begrijpen wat er gebeurt én het kunnen uitleggen. Daarom geloven wij in AI die meedenkt, maar niet overneemt. AI die ondersteunt, maar geen eigen agenda heeft.

Zo blijft het vak inhoudelijk sterk en ontstaat er meer tijd voor waar accountants het grootste verschil maken: inzicht, advies en het verbeteren van de financiële sturing van organisaties.

Benieuwd hoe AI in de praktijk kan bijdragen aan betere rapportages, forecasting en consolidatie? Kijk op onze website voor een demo of lees meer over de functies van AI in XLReporting