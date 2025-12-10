Paul Dinkgreve ontvangt Jan Zweekhorst Award 2025

Paul Dinkgreve RA, voormalig voorzitter en bestuurslid van SRA, heeft de Jan Zweekhorst Award 2025 ontvangen. Dinkgreve krijgt de onderscheiding vanwege zijn meer dan dertig jaar lange, onvermoeibare inzet voor een sterk, verenigd en maatschappelijk relevant accountantsberoep, met extra aandacht voor het midden- en kleinbedrijf.

Zijn oog voor verbinding, kwaliteit en vakmanschap én zijn persoonlijke band met Jan Zweekhorst maken deze laatste uitreiking extra betekenisvol, licht SRA toe. SRA-voorzitter Diana Clement en Bart Zweekhorst, een van de zonen van Jan Zweekhorst, reikten de award uit tijdens de SRA-Dag op 10 december.

Jan Zweekhorst Award

Het SRA-bestuur besloot in 2021 – na het plotselinge overlijden van SRA-voorzitter Jan Zweekhorst – om jaarlijks een award uit te reiken ter nagedachtenis aan hem. De Jan Zweekhorst Award werd toegekend aan organisaties, teams of personen binnen of buiten SRA die zich op een bijzondere manier hebben onderscheiden op fiscaal of accountancygebied, of in het bredere werkveld van multidisciplinaire mkb-praktijken. De award stond, net als Jan zelf, eveneens voor verbinding, passie, inzet en maatschappelijke betrokkenheid. Met de uitreiking in 2025 komt na vijf jaar een einde aan deze bijzondere traditie.

Uit het juryrapport:

Wie Paul Dinkgreve kent, weet dat verbinding voor hem geen modewoord is, maar een overtuiging die hem al decennialang drijft. Verbinding tussen mensen, tussen generaties, tussen praktijk en beleid en vooral tussen de verschillende ‘bloedgroepen’ binnen het accountantsberoep. Zijn niet aflatende inzet voor een sterk, verenigd en maatschappelijk relevant beroep, met extra aandacht voor het midden- en kleinbedrijf, is van grote en blijvende betekenis gebleken.

Samenhang en samenwerking

Een constante in het werk van Dinkgreve is zijn visie dat een sterk beroep gebaat is bij samenhang en samenwerking, en bij één krachtige beroepsorganisatie met ruimte voor verschillen maar ook met een gedeelde kern. Al in de jaren negentig droeg hij bij aan de eerste verkenningen richting een fusie van NIVRA en NOvAA. Later, als voorzitter van SRA, ondersteunde hij actief de vorming van de NBA. Hij gaf ook inhoudelijk richting aan de discussies in de commissie Governance en in het rapport Van buiten naar binnen, dat de basis vormde voor bestuurlijke vernieuwing van het beroep.

Inhoud en kwaliteit

Daarnaast richtte Dinkgreve zich met grote betrokkenheid op de inhoud van het vak en de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Hij leverde tal van bijdragen aan vaktechnische teksten en de verbetering van praktijkstandaarden en richtlijnen, en nam zitting in vele commissies en overlegplatforms.

Investeren in mensen

Bijzondere waardering is er ook voor zijn betrokkenheid bij het opleiden, coachen en begeleiden van jonge professionals en het verbinden van generaties. Of het nu ging om de eindtermen voor de accountantsopleiding, de inhoud van de praktijkopleiding of de positionering van het beroep in het hbo-onderwijs, Dinkgreve stond met beide benen in de praktijk en had de blik gericht op de toekomst.

Constructieve bestuursvoorzitter

Als bestuursvoorzitter van SRA, in totaal veertien jaar lang, gaf Dinkgreve leiding aan een organisatie die uitgroeide tot een volwaardige, constructieve en gewaardeerde gesprekspartner van onder meer de NBA, de AFM, de Belastingdienst, de NVB en het ministerie van Financiën. In deze contacten stond Dinkgreve voor een constructieve en evenwichtige benadering, met oog voor het grotere geheel, zonder de publieke taak en de dagelijkse realiteit van het mkb uit het oog te verliezen. Ook na zijn SRA-voorzitterschap bleef Dinkgreve zich inzetten voor het brede belang van het beroep en verbinding, bijvoorbeeld als lid van het hoofdbestuur van MKB-Nederland en van de Adviescommissie Borgstelling MKB-kredieten.

Verbinding

Het is onmogelijk om alle bijdragen van Paul Dinkgreve in één rapport te vatten. Toch schuilt er een rode draad in alles wat hij heeft gedaan. “Paul staat voor verbinding”, aldus een ingewijde. “Hij luistert goed naar de ander, denkt mee, zet door en houdt altijd de lange termijn in het vizier.” Zijn tomeloze inzet en intrinsieke motivatie maken hem tot een toonbeeld van wat deze award wil uitdragen.