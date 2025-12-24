HET JAAR VAN (8): “Op het gebied van ESG zijn er nog steeds kansen om het verschil te maken in de markt”

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2025 en wat wensen zij voor 2026? Rond de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Stephan Mourits, partner en adviseur duurzaamheid bij Vermetten.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Omnibus. Zowel de CSRD als de EUDR hebben een hele duidelijke reset gekregen. Hier krijg ik zeer wisselende reacties op uit het veld, aan de ene kant vermindert dit de mogelijke werkdruk en aan de andere kant is dit ook een hele duidelijke koerswijziging voor accountants en advieskantoren. Persoonlijk vind ik het teleurstellend dat Europa zich zo heeft aangepast en daarmee het signaal afgeeft dat duurzaamheid alleen belangrijk is als er voldoende geld verdient wordt/de economie goed draait.

Wie leerde jou in 2025 een belangrijke les?

Ruben Verdonk van CS Staal (organisatie die op een circulaire manier ondergrondse containers maakt met behulp van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). “Als je sociaal wilt ondernemen, dan moet je er vol voor gaan en geen concessies doen. Of regel het goed of laat het door een andere partij goed organiseren. Anders doe je jezelf maar vooral ook de mensen tekort.” Dit sluit zeker aan bij de werkwijze van Vermetten: als je het doet, doe het dan goed.

Wat wens je de accountancysector toe?

Vanuit mijn studies en werkervaring heb ik beide kanten van de finance tafel meegemaakt, zowel als accountant als businesscontroller. Hierbij kwam ik heel vaak de afweging tussen juistheid en relevantie tegen. Hoe meer je focust op juistheid, hoe minder relevant de informatie vaak is. Idem voor het tegenovergestelde. Ik wens de accountancysector veel relevantie toe, door relevant te blijven bied je waarde voor de onderneming en voeg je daadwerkelijk iets toe.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2026?

Ja, dit gaat heel gek klinken maar toch op het gebied van ESG (assurance). Vermetten is samen met andere partijen een Assurance label begonnen, Verda, hier verwacht ik veel van in het nieuwe jaar. Daarnaast zijn er nog steeds veel bedrijven die hun CO2-voetafdruk moeten/willen meten. CO2 wordt het nieuwe middel om duurzaamheid van bedrijven in uit te drukken.

Tot slot is de B Corp beweging in volle gang, daar verwacht ik ook veel van. Dat zijn niet zozeer zakelijke kansen, maar wel kansen om het verschil te maken in de markt.

Wat doe jij om je weer op te laden na een drukke periode?

Wandelen in het bos met mijn kinderen/gezin. Buiten zijn en niks doen helpt om me te ontspannen. Daarnaast vind ik sporten ook altijd erg ontspannend en het is dus noodzakelijk om bezig te blijven.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2026 jouw beste wensen en waarom?

Dat is toch mijn partner, die elke dag klaar staat voor mij en mijn gezin. Van dichtbij maak ik mee dat het ingewikkeld is om als intelligente en ambitieuze vrouw zowel op het werk als thuis aan te staan. Zij zorgt echt voor de balans en voor de nodige inspiratie.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Door mensen en bedrijven die het echt anders doen en ook durven doen. Bedrijven zoals Patagonia, Bever en Tony Chocolonely. Maar zeker ook Dille & Kamille die dicht gaan op Black Friday. Patagonia heeft al sinds jaar en dag een reparatiebeleid, bij Bever kun je je spullen inleveren zodat die goed worden herbruikt. Tony’s heeft hele goede chocola 😉, nee zonder gekheid: het verhaal achter Tony is zeer inspirerend. Stuk voor stuk bedrijven die verder gaan dan hun branchegenoten.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2026?

Met een recente gezinsuitbreiding naar 3 kinderen heb ik privé geen doelen, behalve alles in stand houden en iedereen gezond houden. Beroepsmatig wil ik doorgaan met Vermetten waar we al een tijdje mee bezig zijn. Impact maken en de markt inspireren. Hier hebben we onlangs een geweldige beloning voor gekregen met de ESG award bij het AV top 50 event.