 EJP Financial Astronauts sluit zich aan bij PIA Group 

EJP Financial Astronauts wordt onderdeel van PIA Group. Met de aansluiting zet het Bossche accountants- en belastingadvieskantoor een volgende stap in zijn langetermijnstrategie, gericht op verdere groei en toekomstbestendigheid in een snel veranderend accountancylandschap.

EJP is actief in de mkb-markt als fullservice kantoor voor accountancy, audit en fiscale advisering. Vanuit Den Bosch bedienen vijf partners en circa 65 medewerkers ondernemers in de regio. Door de samenwerking met PIA Group blijft EJP opereren onder eigen naam en met behoud van de lokale identiteit, terwijl het toegang krijgt tot de schaal, kennis en ondersteuning van een grotere organisatie.

Volgende groeifase

Volgens partner en medeoprichter Edward Hendrickx past de stap bij de ontwikkeling die EJP de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. “Wij blijven trouw aan onze regionale focus en ondernemersmentaliteit, maar profiteren tegelijkertijd van de expertise en schaalvoordelen die PIA Group biedt. Dat stelt ons in staat om onze klanten ook in de toekomst optimaal te blijven ondersteunen.”

Ook partner Joost de Koning ziet de aansluiting als een versterking. “De samenwerking geeft ons meer slagkracht, zonder dat we ons ondernemerschap of onze lokale verankering verliezen. Dat is belangrijk, zowel voor onze klanten als voor onze medewerkers.”

Continuïteit voor klanten

Voor klanten verandert er volgens beide partijen weinig in de dagelijkse praktijk. EJP blijft zich richten op MKB-ondernemers met een breed dienstenpakket en behoudt de persoonlijke aanpak en vertrouwde teams. Tegelijkertijd kan het kantoor gebruikmaken van aanvullende specialistische kennis en middelen binnen PIA Group.

Strategische uitbreiding PIA Group

PIA Group ziet in EJP een partner die past bij de eigen visie op lokaal ondernemerschap binnen een groter geheel. “EJP combineert een no-nonsense mentaliteit met een duidelijke blik op de toekomst,” zegt Ewout Brouwers, CEO van PIA Group. “Die houding sluit goed aan bij onze strategie. Met deze aansluiting versterken we onze positie in een belangrijke ondernemende regio en bouwen we verder aan een duurzame organisatie.”

Met de komst van EJP breidt PIA Group zijn aanwezigheid in Nederland verder uit en zet het een volgende stap in de consolidatie van de accountancysector, waarbij zelfstandige kantoren hun eigen identiteit behouden binnen een grotere groep.