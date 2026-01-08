Administratiekantoor Bouwer & Officier sluit zich aan bij BANVO

Bouwer & Officier Administratie en Belastingadvieskantoor uit Zoetermeer sluit zich aan bij het Belastingadvies- en Administratiekantoren Netwerk Voor Ondernemers (BANVO). Volgens de eigenaren is de aansluiting een logische stap om meer continuïteit te kunnen bieden aan hun klanten en medewerkers.

Bouwer & Officier, geleid door Niek Minnaard en Arend Swart, zien de aansluiting als een stap naar de toekomst. “Vanaf het eerste gesprek hing er een goede sfeer”, vertelt Arend Swart. “Het was een persoonlijk en duidelijk gesprek, echt voor ondernemers onder elkaar. Onze wensen werden goed ontvangen en deze sluiten goed aan bij wat BANVO belangrijk vindt. Van beide kanten voelde het als een sterke match.”

Kansen

De eigenaren benadrukken dat de aansluiting kansen biedt. Ze willen meer zijn dan een doorsnee administratiekantoor. Ook heerst de ambitie om Bouwer & Officier in de toekomst te laten groeien. Het kantoor hoopt op schaalvoordelen binnen BANVO. “We hebben nu een partij gevonden die ons helpt om onze doelen te bereiken én kunnen onze eigen identiteit behouden. Dat is voor ons een win-win.”

Match

Mark Boelens, directeur van BANVO, is trots op de aansluiting van Bouwer & Officier: “Soms voel je direct dat er een match is. Niet alleen omdat het kantoor een sterke speler is in de regio, maar ook omdat de ondernemersvisie past bij de missie van ons netwerk. Niek & Arend zien echt kansen en dat omarmen wij graag. We bouwen met BANVO aan een beweging van toekomstgerichte kantoren die elkaar versterken, inspireren en helpen groeien. Bouwer & Officier past daar perfect in thuis.”

Geen accountants

Bouwer & Officier Administratie en Belastingadvieskantoor moet niet worden verward met Bouwer & Officier Accountants en Belastingadviseurs uit Alphen a/d Rijn. Beide bedrijven hebben niets met elkaar te maken.