Banvo helpt 20 kantoren met bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging is ook bij administratie- en belastingadvieskantoren een grote uitdaging, maar Banvo claimt succes met een gestructureerde aanpak, die bij 20 kantoren resultaat opleverde.

Het netwerk begeleidde ruim 20 succesvolle zogeheten management-buy-in-trajecten, waarbij nieuwe ondernemers instapten bij aangesloten kantoren. Het is een oplossing voor kantooreigenaren die door vergrijzing, een krappe arbeidsmarkt en beperkte financieringsmogelijkheden voor interne kandidaten geen geschikte opvolger kunnen vinden.

Strategisch proces

Volgens Banvo-directeur Mark Boelens is het ontbreken van een gestructureerde aanpak een belangrijke oorzaak. “Veel kantoren starten te laat en zien opvolging als een eenmalige gebeurtenis. Wij benaderen het als een strategisch proces. Daardoor creëer je tijd, overzicht en betere matches.” Kandidaten worden actief gezocht, gescreend en begeleid, terwijl kantoren worden ondersteund bij positionering en overdracht.

Volgens Claudia Broers, Chief Human Resources Officer bij Banvo, gaat het niet alleen om het vinden van iemand die het kan, maar ook om de juiste match. “Ondernemerschap, cultuur en vertrouwen moeten kloppen. Daarom begeleiden we zowel de kandidaat als het kantoor gedurende het hele traject.”

Strategische ondersteuning

De aanpak zorgt binnen relatief korte tijd voor geschikte kandidaten, claimt het netwerk. Robbie Heijenrath kwam via het netwerk in contact met RAAD Maastricht en groeide daar binnen een jaar uit tot

mede-ondernemer, Orhan Özkan doorliep het MBI-traject en kon dankzij de begeleiding zijn ambitie om ondernemer te worden waarmaken.

Volgens Boelens is de strategische ondersteuning een belangrijke verklaring voor de toenemende interesse: “Dit zijn kantoren waar beweging in zit. Je stapt in op een moment dat er al wordt geïnvesteerd in groei en ontwikkeling. Dat maakt het voor veel ondernemers aantrekkelijk.” Kantoren krijgen onder andere strategische ondersteuning op het gebied van HR, digitalisering, opleiding en innovatie. “De toekomst van administratiekantoren vraagt om andere competenties”, zegt Broers. “Daarom investeren wij structureel in leiderschapsontwikkeling en ontwikkelprogramma’s voor medewerkers.”

De gerealiseerde MBI-trajecten dragen volgens het netwerk direct bij aan continuïteit en verdere professionalisering van aangesloten kantoren. “Opvolging is voor ons geen eindpunt, maar het begin van een nieuwe groeifase”, aldus Boelens. “Je ziet dat kantoren met een nieuwe generatie leiders sneller

ontwikkelen, zowel op het gebied van dienstverlening als organisatie.”

