Personalia | Rakesh Ghirah partner Indirect Tax bij Londen & Van Holland

Londen & Van Holland heeft per 1 januari 2026 Rakesh Ghirah benoemd tot partner Indirect Tax. Met zijn benoeming versterkt het kantoor de verdere uitbouw van de fiscale praktijk. Hij zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere groei, strategie en ontwikkeling.

Ghirah is gespecialiseerd in de btw en overdrachtsbelasting en adviseert middelgrote tot zeer grote ondernemingen bij onder andere complexe btw-vraagstukken. Hij beschikt over brede ervaring, opgedaan bij de Belastingdienst, een top 10-kantoor en een Big 4-organisatie.

Erasmus Universiteit

Naast zijn adviespraktijk is Ghirah actief binnen de academische wereld. Hij is als programmacoördinator van de Post-master Indirecte Belastingen en als seminarcoördinator van het Top-Level Seminar EU VAT verbonden aan Erasmus Fiscal Studies. Daarnaast is hij werkzaam als scriptiebegeleider bij het departement Law & Tax van de Erasmus Universiteit.

Binnen Londen & Van Holland richt Ghirah zich op het versterken van de multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende disciplines en op de verdere uitbouw van de fiscale praktijk. Tevens heeft hij ruime ervaring met het opzetten en implementeren van tax control frameworks.