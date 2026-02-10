Personalia | Ruud van den Dool wordt hoogleraar Fiscale Economie & Tax Accounting bij Nyenrode

Van den Dool zal zich richten op onderzoek en onderwijs naar de economische effecten van belastingheffing voor ondernemingen en particulieren, met daarbij vooral aandacht voor vereenvoudiging en doelmatigheid.

Doelmatigheid van Nederlandse belastingheffing

Van den Dool publiceert al lange tijd over onderwerpen zoals belastingrecht, fiscale winstbepaling, jaarrekeningrecht en belastingpolitiek, en levert regelmatig bijdragen aan het maatschappelijke debat over de inrichting van het belastingstelsel.

Een belangrijk speerpunt in zijn werk is de doelmatigheid van de Nederlandse belastingheffing. Zo pleit hij voor een duaal stelsel waarin arbeids- en kapitaalinkomen afzonderlijk worden belast, zonder verschillen in de heffing van vergelijkbare vermogensinkomsten. Een dergelijk stelsel verkleint arbitragemogelijkheden, vergroot de efficiëntie van het belastingstelsel en draagt bij aan economische dynamiek en concurrentievermogen. Ook kan het leiden tot een evenwichtiger vormgeving van box 3.

Proefschrift

Van den Dool promoveerde in 2009 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift Belastingheffing over kapitaalinkomen bij natuurlijke personen. Sinds 1991 was hij verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut van die universiteit, aanvankelijk als universitair docent en later als gastdocent, onder meer voor het vak Belastingheffing Multinationale Onderneming. In 2024 trad hij toe tot de Universiteit van Amsterdam als universitair hoofddocent fiscale economie, waar hij vanaf januari 2025 ook sectievoorzitter was.

Naast zijn academische loopbaan is Van den Dool actief als zelfstandig fiscalist. Hij adviseert bedrijven en vermogende particulieren en verleent vaktechnische en beleidsmatige ondersteuning aan zowel private als publiekrechtelijke organisaties. Daarnaast is hij als auteur en redacteur verbonden aan diverse fiscale vakpublicaties.

Fiscale economie met maatschappelijke relevantie

Volgens Van den Dool raakt fiscale economie vrijwel alle aspecten van de samenleving: “Belastingheffing beïnvloedt ondernemerschap, arbeidsparticipatie en investeringsbeslissingen. Op Nyenrode wil ik bouwen aan een onderzoeksomgeving waarin wetenschappelijk onderzoek wordt verbonden met actuele vraagstukken van overheid en bedrijfsleven.”

Met deze benoeming versterkt Nyenrode haar positie op het gebied van fiscaal-economisch onderzoek en onderwijs. Michael Erkens, directeur van het Center for Corporate Reporting, Finance & Tax: “Ruud versterkt onze fiscaal-economische expertise en slaat de brug tussen onderzoek en praktijk, zodat wetenschappelijke inzichten sneller landen bij overheid en bedrijfsleven. Zo bouwen wij Nyenrode doelgericht verder uit tot dé kennis-hub in Nederland voor toegepast fiscaal-economisch onderzoek.”

Van den Dool zal een rol spelen in het onderwijs binnen de master Fiscale Economie, de master Fiscaal Recht en in executive en permanente-educatieprogramma’s van Nyenrode, en wordt verbonden aan het Nyenrode Center for Corporate Reporting, Finance & Tax.