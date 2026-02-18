Misverstanden en tips over de doorbetaaldloonregeling

De doorbetaaldloonregeling is een regeling binnen de loonheffingen (Wet LB en Wfsv) voor de situatie waarin een werknemer voor zijn werkgever ook in dienst is bij een andere werkgever. Deze regeling voorkomt dat beide werkgevers loonheffingen zouden moeten afdragen, en beperkt de administratieve lasten. Enkele misverstanden hierover én tips.

In dit artikel wordt de kern van de doorbetaaldloonregeling besproken en wanneer je deze wel of niet gebruikt. Ook noem ik een aantal misverstanden die ik in de praktijk nog weleens tegenkom en geef ik enkele tips. Om te beginnen: de doorbetaaldloonregeling is dus niet de regeling waarbij een werkgever bij ziekte het loon moet doorbetalen. Dat is namelijk de reling voor loondoorbetaling bij ziekte, zoals die in het Burgerlijk Wetboek staat. De doorbetaaldloonregeling die in deze bijdrage centraal staat, komt vaak voor bij managementstructuren.

Doorbetaaldloonregeling

Zoals gezegd is de werknemer in dienst bij een werkgever (hierna: de hoofdwerkgever). In het kader van die dienstbetrekking is de werknemer ook in dienst bij een andere werkgever (hierna: de doorbetaler). Er wordt dan afgesproken dat de doorbetaler het loon niet betaalt aan de werknemer, maar aan de hoofdwerkgever. De doorbetaler doet geen aangifte loonheffingen, maar de hoofdwerkgever doet dat. Die laatste betaalt ook het loon aan de werknemer. Dat is wat bedoeld wordt met de doorbetaaldloonregeling.

Voorwaarden

Er gelden nogal wat voorwaarden:

1. De werknemer is ‘uit hoofde van’ zijn dienstbetrekking bij de hoofdwerkgever ook in dienst bij de doorbetaler, bijvoorbeeld een dga van een holding die werkt voor de werk-bv.

2. De werknemer woont in Nederland, dan wel Nederland heeft het recht heeft om loonheffingen in te houden op het doorbetaalde loon.

3. De hoofdwerkgever is gevestigd of woont in Nederland.

4. De doorbetaler betaalt het loon en de (kosten)vergoedingen rechtstreeks aan de hoofdwerkgever.

5. De doorbetaler geeft geen verstrekkingen, zoals een kerstpakket, aan de werknemer zonder dit vooraf aan de hoofdwerkgever te laten weten.

Tip 1

Het komt nog weleens voor dat de doorbetaler nog bepaalde vergoedingen aan de werknemer betaalt. Deze vergoedingen moet de doorbetaler, net als het loon zelf, aan de hoofdwerkgever betalen. De hoofdwerkgever betaalt de vergoedingen aan de werknemer. Ook bepaalt de hoofdwerkgever of de vergoedingen als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen en of er een gerichte vrijstelling van toepassing is, dan wel dat de vergoeding ten laste van zijn vrije ruimte wordt gebracht.

Tip 2

De doorbetaler geeft de werknemer een kerstpakket of iets dergelijks. Mag de doorbetaler dit pakket ten laste van zijn vrije ruimte brengen? Nee, de doorbetaler moet dit melden aan de hoofdwerkgever. Die bepaalt vervolgens of de verstrekking, in dit geval het kerstpakket, is vrijgesteld dan wel ten laste van zijn vrije ruimte wordt gebracht.

Verzoek

Om de doorbetaaldloonregeling te mogen toepassen, moeten beide werkgevers en de werknemer een gezamenlijk verzoek indienen bij de Belastingdienst. Pas als de inspecteur toestemming heeft verleend, mag de regeling worden toegepast. Toestemming van de inspecteur is niet verplicht als de werknemer een aanmerkelijk belang heeft in de doorbetaler en in de hoofdwerkgever.

Voorbeeldsituatie holding-bv en werk-bv

De doorbetaaldloonregeling zal het vaakst worden gebruikt in situaties van een dga die vanuit zijn holding voor een of meer werk-bv’s werkt. In de onderstaande situatie is Jan dga van zijn holding-bv en werkt hij ook voor de werk-bv.

Omdat Jan in beide vennootschappen een aanmerkelijk belang heeft, mag de doorbetaaldloonregeling zonder voorafgaande toestemming worden toegepast. Vanwege dit aanmerkelijk belang zal er meestal ook sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking met de werk-bv. De werk-bv betaalt het loon, veelal als managementvergoeding, aan de holding-bv, maar houdt geen loonbelasting/premies volksverzekeringen in.

Tip 3

Wie verwerkt de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet? De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, het lage percentage, wordt ingehouden op het loon dat de holding-bv aan Jan betaalt.

Premies werknemersverzekeringen

De doorbetaaldloonregeling kan ook voor de premies werknemersverzekeringen van toepassing zijn, maar alleen als de werknemer bij beide werkgevers verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. In het voorbeeld is Jan bij zijn holding-bv niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Jan is immers bestuurder en 100%-aandeelhouder van de holding-bv. De doorbetaaldloonregeling mag dan voor de premies werknemersverzekeringen niet worden toegepast.

Als Jan bij de werk-bv wel verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, moet de werk-bv de premies werknemersverzekeringen betalen aan de Belastingdienst. Ik hoor dan nog wel eens dat voor de werknemersverzekeringen de doorbetaaldloonregeling wordt toegepast. Maar in dat geval wordt de doorbetaaldloonregeling dus alleen voor de loonbelasting toegepast en juist niet voor de premies werknemersverzekeringen.

Tip 4

Het kan zijn dat Jan ook bij de werk-bv niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Bijvoorbeeld omdat hij op grond van een correcte managementovereenkomst geen werknemer is van de werk-bv. Of omdat hij voldoet aan een uitzondering in de Regeling aanwijzing DGA 2016. In dat geval is toepassing van de doorbetaaldloonregeling niet nodig.

Tip 5

Wie betaalt de premies werknemersverzekeringen? De premies mogen niet worden betaald door de holding-bv, omdat Jan niet verzekerd is bij de holding-bv. De premies moeten worden betaald door de werk-bv en die mag de premies niet verhalen op Jan. Dat is wettelijk geregeld in de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv).

Tip 6

Waarover worden de premies werknemersverzekeringen berekend? Wat is de grondslag?

De grondslag voor de premies werknemersverzekeringen is het loon dat de werk-bv betaalt aan de holding-bv. Immers, voor de werknemersverzekeringen is slechts de werk-bv de werkgever. Het loon bestaat vaak uit de managementvergoeding. Het kan zijn dat de managementvergoeding, buiten het loon voor de arbeid van Jan, nog andere componenten kent. Die maken dan geen onderdeel uit van het premieloon. Ik zie dat in de praktijk overigens weinig. Uiteraard is hier wel het maximumpremieloon van toepassing. Dit bedraagt in 2026 € 79.409.

Gebruikelijkloonregeling

De gebruikelijkloonregeling is in het voorbeeld bij beide vennootschappen van toepassing. Daarom kan op holdingniveau (voor het gehele concern) de gebruikelijkloonregeling worden toegepast.

Voorbeeld

Stel dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking voor Jan voor de uitgevoerde werkzaamheden voor de werk-bv € 50.000 bedraagt en voor de uitgevoerde werkzaamheden voor de holding-bv € 10.000. De holding-bv hanteert dan een gebruikelijk loon van € 60.000. Hierop worden de loonbelasting/premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst.

Tip 7

Stel dat de managementvergoeding in het voorbeeld € 80.000 bedraagt. Moet dit bedrag dan niet worden verloond? Nee, dan nog geldt dat er is vastgesteld dat het gebruikelijk loon voor de werkzaamheden voor beide vennootschappen in totaal € 60.000 bedraagt. Daar kan dan mee worden volstaan; er is geen aanleiding om € 80.000 te verlonen bij de holding-bv. Het is verstandig om een onderbouwing van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in het dossier op te nemen.

Twee loonadministraties

In situaties, zoals beschreven in het voorbeeld, worden er twee loonadministraties gevoerd.

De werk-bv voert slechts een loonadministratie voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen. Die premies worden aangegeven in de aangifte loonheffingen. Er hoeven geen loonstrook en jaaropgave te worden opgemaakt. Ook zijn er verder geen inhoudingen bij – of betalingen aan – Jan. De holding-bv voert een loonadministratie voor de betaling van het loon aan Jan. Hierop worden de loonbelasting/premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. De holding-bv maakt de loonstroken en een jaaropgave op.

Ik hoop dat hiermee de doorbetaaldloonregeling duidelijker is geworden en dat een aantal misverstanden is weggenomen.

Dit onderwerp komt regelmatig aan bod bij de cursussen Arbeid & Recht van Fiscount en bij de Cursus DGA Verlonen.

Hans Tabak is adviseur loonheffingen bij Fiscount en verzorgt cursussen op dit terrein.