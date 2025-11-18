Fiscale strop dreigt voor 1,6 miljoen werknemers met pensioenverzekering

Voor ongeveer 1,6 miljoen werknemers die pensioen opbouwen via een verzekeraar dreigt een aanzienlijke fiscale tegenvaller als hun werkgever niet tijdig overstapt naar het nieuwe pensioenstelsel. Werkgevers moeten hun pensioencontracten uiterlijk in 2028 hebben omgezet, maar de voorbereidingen blijven sterk achter.

Regeringscommissaris Transitie Pensioenen Fieke van der Lecq waarschuwt dat werknemers anders geconfronteerd kunnen worden met forse belastingaanslagen. “Als het zo doorgaat, zijn veel werkgevers te laat”, zegt zij tegen de NOS.

Vanaf 2028 beschouwt de Belastingdienst pensioenvermogen in oude verzekeringscontracten niet langer als pensioen, maar als belastbaar inkomen waar direct inkomstenbelasting én rente over moet worden betaald. Mogelijk komt daar nog vermogensbelasting bij, afhankelijk van de omvang van het opgebouwde bedrag. De inkomensstijging kan bovendien doorwerken in toeslagen en aftrekposten. Hoewel het geld in de verzekering blijft staan, verliezen werknemers een groot deel van de fiscale voordelen en bouwen zij geen nieuw pensioen meer op.

Het probleem speelt vooral bij mkb-werkgevers. Van de circa 57.000 pensioenverzekeringscontracten is slechts zo’n 20 procent overgezet. Verzekeraars verwachten dat de helft van de resterende contracten pas vlak voor de deadline wordt omgezet, terwijl het Verbond van Verzekeraars benadrukt dat werkgevers “uiterlijk begin volgend jaar” in actie moeten komen. Ook pensioenadviseurs signaleren achterstanden en waarschuwen dat piekdrukte niet kan worden opgevangen; bovendien loopt het aantal adviseurs terug.

Voor werkgevers dreigen eveneens risico’s. Zij kunnen worden beboet als zij de pensioeninleg niet correct regelen en werknemers kunnen het misgelopen pensioenrecht op hen verhalen. Van der Lecq roept werknemers daarom op druk te zetten: “Vraag aan de baas wanneer de nieuwe pensioenregeling komt.”

Bron: NOS