Kamer kritisch op btw-systeem Belastingdienst, maar stopzetten project te ingrijpend

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de invoering van het nieuwe btw-systeem van de Belastingdienst door een Amerikaanse leverancier, maar een meerderheid vindt het te ver gaan om het project stil te leggen.

Dat bleek deze week uit een debat met staatssecretaris Eelco Eerenberg van Financiën over de modernisering van de fiscale ICT, meldt het FD.

Het nieuwe systeem wordt geleverd door het Amerikaanse bedrijf Fast Enterprises en moet het huidige, circa veertig jaar oude btw-systeem vervangen. Die vernieuwing geldt als noodzakelijk: het bestaande systeem is verouderd, moeilijk aanpasbaar en kampt met een groeiend tekort aan specialistische kennis. Eerder werd al gewaarschuwd dat verdere vertraging risico’s oplevert voor zowel de uitvoering als nieuwe wetgeving.

Risico’s

Toch groeit de politieke onrust over de keuze voor een Amerikaanse leverancier. Met name fracties als GroenLinks-PvdA vrezen dat Amerikaanse autoriteiten via wetgeving toegang kunnen afdwingen tot Nederlandse belastinggegevens of zelfs invloed kunnen uitoefenen op de werking van het systeem. Kamerlid Luc Stultiens sprak in dat verband over het risico dat “de stekker eruit wordt getrokken”.

Eerenberg erkent die zorgen en heeft extra waarborgen toegezegd. Zo komt het systeem fysiek in een datacenter van de Belastingdienst in Apeldoorn te draaien en vindt het beheer plaats onder toezicht van eigen medewerkers. Ook wordt onderzocht of het beheer op termijn volledig kan worden overgenomen door de Belastingdienst zelf. Daarnaast wordt een scenario uitgewerkt voor het geval de leverancier door buitenlandse druk zou uitvallen.

Stoppen niet reëel

Volgens de staatssecretaris is stoppen met het project echter geen reëel alternatief. Het contract, met een waarde van circa €200 miljoen over twintig jaar, is al getekend en het zoeken naar een andere leverancier zou volgens hem drie tot zes jaar extra vertraging opleveren. Daarmee zou de noodzakelijke modernisering opnieuw worden uitgesteld.

Eerenberg erkent dat de geopolitieke context is veranderd en dat met de kennis van nu mogelijk andere afwegingen zouden zijn gemaakt. Tegelijk benadrukt hij dat ook het huidige systeem al draait op technologie van een Amerikaanse leverancier en dus evenmin risicoloos is.

De eerste fase van het nieuwe btw-systeem staat gepland voor deze zomer.

Bron: FD