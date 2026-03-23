PwC en curatoren slijpen juridische messen in Evergrande-zaak

Op 18 mei is de zitting bij het hooggerechtshof in Hongkong, dat zich zal buigen over de vraag of PwC de vorderingen van de curatoren kan laten schrappen.

Evergrande viel begin 2024 om; enkele maanden later kondigden de curatoren een claim aan tegen PwC, die als controlerend accountant nalatig en misleidend zou zijn geweest. De Chinese toezichthouders hebben in 2024 al een schorsing van zes maanden en een boete van € 58 miljoen opgelegd aan de Chinese tak van PwC, vanwege fouten bij de controle.

Actief verdoezeld

Evergrande ging failliet na een fraudeschandaal en volgens de toezichthouders heeft de verantwoordelijk controlerend accountant die fraude in 2019 en 2020 actief verdoezeld en zelfs goedgekeurd. Er zou een bedrag van € 72 miljard mee zijn gemoeid. De affaire kostte PwC in China al tientallen klanten; het bedrijf nam zelf maatregelen door mensen te ontslaan en financiële sancties op te leggen aan leidinggevenden.

Tien jaar lang de accountant

PwC controleerde tien jaar lang de boeken van Evergrande, dat uiteindelijk met een schuld van meer dan € 300 miljard ten onder ging. Het bedrijf groeide razendsnel en leende veel om de talloze projecten te kunnen bekostigen. Na het faillissement bleven veel onvoltooide, maar wel al verkochte, projecten achter. De aanstaande rechtszaak moet duidelijk maken hoeverre PwC nu (mede) aansprakelijk kan worden gehouden voor de frauduleuze boekhouding en daaraan gekoppelde ondergang van de vastgoedgigant.