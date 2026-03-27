10 redenen om een IB-onderneming om te zetten naar een BV

Een ondernemer met een eenmanszaak (IB-onderneming) staat voor een belangrijke keuze zodra het bedrijf groeit. In 2026 is de overstap naar een besloten vennootschap (BV) voor steeds meer zzp’ers en ondernemers aantrekkelijk geworden.

De zelfstandigenaftrek is verder afgebouwd naar slechts € 1.200, terwijl de vennootschapsbelasting (Vpb) stabiel laag blijft. Daardoor ligt het fiscale omslagpunt vaak al onder een winst van € 100.000 per jaar.

Hieronder vind je 10 concrete punten waarom het loont om de IB-onderneming in te brengen in een BV.

1. Beperkte aansprakelijkheid en bescherming van je privévermogen

In een eenmanszaak ben je volledig privé aansprakelijk voor alle schulden en risico’s. Bij een BV is je aansprakelijkheid beperkt tot het ingebrachte kapitaal. Het huis, spaargeld en andere privébezittingen van de ondernemer blijven buiten schot als de onderneming in financiële problemen komt. Dit is vooral cruciaal bij grotere opdrachten, investeringen of sectoren met aansprakelijkheidsrisico’s. Het aannemen van personeel met alle verantwoordelijkheden die een ondernemer heeft als werkgever, kan ook een reden zijn om de onderneming in een BV in te brengen.

2. Lagere effectieve belastingdruk bij groeiende winst

Een ondernemer met een eenmanszaak betaalt in de hoogste IB-schijf tot 49,5 % inkomstenbelasting. In een BV geldt 19 % Vpb over de eerste € 200.000 winst en 25,8 % daarboven. Het omslagpunt of een BV aantrekkelijk is ten opzichte van een eenmanszaak is afhankelijk van verschillende factoren. Vaak is het vanaf een winst van € 100.000 in een eenmanszaak aantrekkelijk om de BV in te gaan.

3. Slimme fiscale planning met salaris en dividend

Als DGA (directeur-grootaandeelhouder) bepaal je zelf een zakelijk salaris (gebruikelijk loon) waarover je IB betaalt. De resterende winst blijft in de BV en wordt alleen belast met Vpb. Pas bij uitkering als dividend betaal je box 2-heffing (24,5 % of 31 %). Dit geeft je de mogelijkheid om belastinguitstel te creëren en je privé-inkomen fiscaal te optimaliseren.

4. Sparen voor de oude dag in de BV en via banksparen

Als het nieuwe box 3 regime van toepassing wordt per 1 januari 2028 krijgt een ondernemer die in privé belegt in box 3 voor de oude dag te maken met de vermogensaanwasbelasting. Dat betekent tussentijds afrekenen in de inkomstenbelasting over de waardestijging van de aandelen. Als dat niet gewenst is, kan beleggen in de BV van de gerealiseerde overwinsten aantrekkelijk zijn. Een ander voordeel is dat de winsten in de BV belast zijn tegen 19% of 25,8%. In de eenmanszaak zijn de winsten na aftrek van de MKB-winstvrijstelling belast tegen maximaal 49,5%. Dat betekent dat er in de BV een groter vermogen is om te beleggen. Via dotatie aan een bankspaarrekening kan de hoogte van het inkomen in box 1 geoptimaliseerd worden en kan voor de oude dag gespaard worden, het zogenaamde banksparen. Het voordeel van banksparen is dat dit vermogen pas bij uitkeren in de belastingheffing betrokken wordt en schuldeisers kunnen zich er niet op verhalen.

5. Professionele uitstraling naar klanten, partners en banken

Een BV straalt stabiliteit, professionaliteit en continuïteit uit. Grote opdrachtgevers, investeerders en financiers nemen de ondernemer serieuzer. Dit kan leiden tot betere contracten, hogere tarieven en makkelijker toegang tot leningen.

6. Eenvoudiger investeerders aantrekken en aandelen uitgeven

Een BV heeft een flexibele aandelenstructuur. Het is eenvoudiger om nieuwe aandeelhouders (investeerders, key-employees of familie) te laten instappen zonder dat de hele onderneming overgedragen hoeft te worden. Dit is bij een eenmanszaak veel complexer.

7. Continuïteit en eenvoudige bedrijfsopvolging of verkoop

Een BV is een rechtspersoon en blijft bestaan, ook als de ondernemer stopt of iets overkomt. Bedrijfsoverdracht, verkoop van aandelen of opvolging door kinderen gaat veel soepeler. Bij een eenmanszaak stopt de onderneming formeel bij staking.

8. Duidelijke scheiding tussen privé en zakelijk

De BV dwingt een strakke administratieve scheiding af. Door een scheiding tussen privé en de onderneming kan er meer inzicht ontstaan voor de ondernemer over de financiële situatie binnen de onderneming.

9. Mogelijkheid tot creëren van een holdingstructuur

Na de inbreng is het mogelijk om te kiezen voor een holding-BV boven de werk-BV. Dit opent deuren voor fiscale optimalisatie, risicospreiding over meerdere activiteiten en nog betere bescherming bij faillissement of claims. Het is ook mogelijk om eerst met één BV te starten en pas als de resultaten verder groeien te kiezen voor een holding-BV en werk-BV structuur. Om vermogen buiten de risicosfeer van de onderneming te brengen, is zo’n structuur uiteindelijk wel wenselijk.

10. Invoering verplicht gestelde basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

Wetsvoorstel basisverzekering arbeidsongeschikte zelfstandigen (hierna: Wet baz) is inmiddels gereed. Als de wet wordt aangenomen, komt er een verplichte

basisverzekering tegen het risico van het verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De directeur-grootaandeelhouder is uitgezonderd van deze wetgeving. Dus het inbrengen van de eenmanszaak in een besloten vennootschap voorkomt dat de ondernemer verplicht verzekerd wordt voor de Wet baz.

Conclusie: is de overstap van eenmanszaak naar de BV interessant?

Of de overstap van IB-onderneming naar BV interessant is hangt af van de winst, risicoprofiel, groeiverwachtingen en persoonlijke situatie van de ondernemer. In 2026 ligt het omslagpunt echter lager door de afbouw van de zelfstandigenaftrek, waardoor de BV voor veel ondernemers de logische stap is.

mr. Ewoud de Ruiter is belastingadviseur bij 3RRR Belastingadviseurs en verbonden aan Publiq belastingadviseurs.

