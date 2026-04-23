Een verkort boekenonderzoek past goed bij de mkb-ondernemer

Naast een persoonlijke benadering wordt de werkwijze van Bol Adviseurs gekenmerkt door een pragmatische insteek. Een goed voorbeeld daarvan is een verkort boekenonderzoek, speciaal ontwikkeld voor het mkb.

Vanuit vijf vestigingen in Zuidoost-Nederland ondersteunt Bol Adviseurs mkb-ondernemers met expertise op financieel, fiscaal, juridisch en strategisch vlak. Binnen die integrale aanpak speelt corporate finance een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij aan- en verkooptrajecten en waardebepalingen. Goed advies begint daarbij altijd bij de ondernemer als persoon. Jon Pieper, senior consultant corporate finance: “De onderneming en de structuur zijn belangrijk, maar uiteindelijk draait het om de visie, ambities en het ondernemerschap van degene die aan het roer staat. Juist op de scheidslijn tussen privé en onderneming willen we het verschil maken.”

De centrale vraag is niet waar het bedrijf naartoe moet, maar waar de ondernemer over een bepaalde periode wil staan. Pieper: “Door de ondernemer als vertrekpunt te nemen, ontstaat er een wezenlijk ander gesprek en een duidelijkere koers. Juist die benadering maakt onze werkwijze onderscheidend.” “We werken letterlijk en figuurlijk dicht bij onze klanten. De meeste ondernemers bevinden zich binnen dertig kilometer van onze vestigingen. We spreken de taal van de regio en begrijpen de ondernemersmentaliteit. Dat maakt ons toegankelijk en betrokken waardoor ondernemers veel met ons delen en ook waarde hechten aan onze kritische blik”, voegt Ralf Stubbe, director corporate finance toe.

Verkort boekenonderzoek

Naast een persoonsgerichte benadering wordt de werkwijze van het kantoor gekenmerkt door een pragmatische insteek. Een goed voorbeeld daarvan is dat het kantoor naast een uitgebreide due diligence ook een verkort boekenonderzoek aanbiedt. Stubbe: “Bij mkb‑overnames kiezen we bewust voor een kostenefficiënte werkwijze die past bij de ondernemer en de onderneming. Geen onnodig zwaar traject, maar een verkort boekenonderzoek dat gericht inzicht geeft in de belangrijkste risico’s, aandachtspunten en vervolgstappen. Dankzij onze eigen tools kunnen we informatie snel verwerken, laten analyseren door experts en direct inzicht geven in de belangrijkste aandachtspunten. Zo bieden we mkb-ondernemers een betaalbaar en efficiënt boekenonderzoek, dat niet alleen risico’s inzichtelijk maakt, maar ook helpt om met vertrouwen vervolgstappen te zetten.”

De boekenonderzoeken worden uitgevoerd door multidisciplinaire teams waarin kennis van onder meer accountants, fiscalisten en juristen samenkomt. Dat maakt het mogelijk een bedrijf volledig te beoordelen. “We werken veel in opdracht van mkb‑ondernemers. Ook worden we ingeschakeld door administratie‑ en accountantskantoren die behoefte hebben aan een onafhankelijk onderzoek, maar die de expertise voor due diligence niet zelf in huis hebben. Daarnaast werken we voor private equitypartijen die de rest van het overnametraject zelf verrichten of elders onderbrengen, maar het boekenonderzoek bewust aan ons toevertrouwen vanwege onze snelheid, schaalbaarheid en specialisatie”, legt Pieper uit.

Naast Nederlandse ondernemers begeleidt Bol Adviseurs ook internationale partijen, zoals Amerikaanse familiebedrijven die via overnames de Europese markt willen betreden. Via BOKS International werkt het kantoor samen met partners in heel Europa en ondersteunt het geregeld bij boekenonderzoek in Nederland. Daarbij is diepgaande kennis van lokale wet- en regelgeving essentieel.

Een honderd‑dagenplan

Met een breed pakket aan diensten op het gebied van business intelligence, corporate finance en strategie en bedrijfsinrichting hoeft het boekenonderzoek volgens Pieper niet te eindigen bij het opleveren van het rapport. “Klanten vragen vaak om de geïdentificeerde risico’s te vertalen naar concrete herstelacties, verbeterpunten en integratieplannen. Omdat we alle expertise in huis hebben, kunnen we vervolgacties direct uitvoeren.” Bol Adviseurs werkt daarvoor met een honderd-dagenplan voor integratiebegeleiding. In die periode wordt senior familieadviseur Bart Aldewereld ingeschakeld als vaste begeleider van de ondernemer. “Terwijl de dagelijkse business doorgaat, bewaak ik de voortgang van de integratie, breng structuur aan in de samenvoeging van beide organisaties en zorg ervoor dat plannen in beweging komen. Zo blijven wij in de eerste maanden actief betrokken, als stok achter de deur.”

De verkoop of aankoop van een onderneming is voor veel ondernemers een eenmalig maar intensief traject, waarin zakelijke overwegingen en persoonlijke emoties elkaar voortdurend afwisselen. “In dit proces fungeert het corporate‑financeteam als vaste sparringpartner”, benadrukt Stubbe. “Ondernemers vinden het regelmatig lastig om hun bedrijf los te laten, waardoor onbewuste bezwaren of details het proces kunnen vertragen. In zulke situaties vragen we door en maken we blokkades bespreekbaar. Hierdoor wordt duidelijk wat de ondernemer echt wil en wat de onderneming nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat we adviseren de verkoop tijdelijk uit te stellen.”

De ondernemer centraal

Door te luisteren naar de vraag achter de vraag ontstaat er ruimte voor integraal advies, waarbij verschillende disciplines kunnen samenwerken om maximale waarde te creëren. “Met aandacht voor strategie en inrichting helpen we de ondernemer stap voor stap weer grip, overzicht en richting te krijgen. Pas als de ondernemer zelf stevig staat, is een overdracht verantwoord. En dat vinden we belangrijk. Want uiteindelijk draait het niet om de deal op zich, maar om wat die betekent voor de ondernemer, zijn bedrijf en zijn toekomst”, besluit Stubbe.

Tekst: Axel Kolthof

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2026. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av1-2026-fusies-en-overnames/ om alle artikelen te lezen.