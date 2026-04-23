Wacht niet langer als je kansen wilt pakken

Er leven zorgen over de toekomst. Dat blijkt uit het onderzoek van Visionplanner onder ruim 400 financieel professionals. Maar er liggen ook kansen. John Cöhrs en Hakan Koçak duiden de trends en zetten de uitkomsten in het juiste kader.

Digitalisering? De partners van veel kantoren zien de mogelijkheden van automatisering, AI en data-

analyse wel zitten. “Maar als ik in een training vraag wie AI dagelijks toepast en bijvoorbeeld de CoPilot-button gebruikt in MS Office, steekt maar een klein deel van de deelnemers zijn hand op”, schetst partner Hakan Koçak van Kriton. “Of het kantoor werkt met een wachtwoordmanager, maar medewerkers gebruiken een gedeelde map in plaats van een gedeelde kluis. Het optimisme van de directie botst met de realiteit van de werkvloer.”

Inzicht en inspiratie

De praktijkervaring van Koçak wordt bevestigd in het onderzoeksrapport Kopzorgen en Kansen. “Uit de markt horen we allerlei geluiden”, vertelt Director of Marketing & Product Management John Cöhrs van Visionplanner. “Die wilden we graag kwantificeren, om te weten wat er werkelijk leeft onder de 4.000 kantoren die klant zijn bij ons en meer dan 250.000 mkb-ondernemers bedienen. In samenwerking met het onderzoeksbureau Markteffect hebben we gevraagd naar kopzorgen en kansen. Dat gaan we vanaf nu jaarlijks doen als benchmark. De inzichten uit het rapport geven de stand van zaken weer, maar brengen ook inspiratie door te laten zien hoe succesvolle kantoren omgaan met uitdagingen.”

Vier uitdagingen

Op de vraag ‘wat is voor jouw kantoor de allergrootste uitdaging’, komen maar liefst vier urgente thema’s: technologische stroomversnelling (28 procent), de krappe arbeidsmarkt (27 procent), de klant die vraagt om vooruit te kijken in plaats van terug te blikken (23 procent) en de druk van regel- en wetgeving (13 procent). Koçak: “Een belangrijke rode draad is dat de veranderingen in de markt en de maatschappij elkaar zo snel opvolgen dat kantoren niet weten waar te beginnen. Dit rapport kan helpen stil te staan bij waar je kantoor staat, waar je naartoe wilt en hoe je daar komt. In de waan van alledag komt dat er vaak niet van. Daarom is mijn advies: maak tijd om aan in plaats van alleen voor de firma te werken. Software is zo aangeschaft, maar daadwerkelijk digitaal transformeren vraagt veel meer.’

Naar de cloud

Een van de inzichten uit het rapport die het meest in het oog springen, is dan ook dat de sector nog niet zo ver is met het adopteren van moderne technologie als gedacht. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Cöhrs: “Veel organisaties werken met de oplossingen van gisteren in plaats van vandaag of morgen. Een voorbeeld: werken in de cloud is veiliger en maakt samenwerken makkelijk. Toch zie je dat tal van kantoren – ook grotere – die transitie nog moeten maken. Wat het rapport niet vertelt, is dat de achterliggende gedachte vaak is dat het veiliger is data in huis te houden in plaats van in de cloud. Maar ook al heb je een eigen server, jouw netwerk is toch verbonden met internet en daarmee kwetsbaar voor hackers en datalekken. Dat is dus schijnveiligheid.”

Reputatie te grabbel

Ook het automatiseren van taken en werkzaamheden komt nog lang niet altijd goed uit de startblokken. Koçak: “Ik zie vaak dat directies wel willen automatiseren, of dat zelfs hebben gedaan, maar dat de ICT-huishouding niet op orde is. Een voorbeeld: management investeert wel in nieuwe programma’s en trainingen, maar kijkt niet vooraf naar het herinrichten van werkprocessen. Dan benut je de nieuwe technologie alsnog niet maximaal. Ook de veiligheid verdient meer aandacht. Vaak draaien programma’s niet in de cloud, staat slechts een deel erin of staan ze in verschillende clouds. Dan word je de loodgieter bij wie thuis de kraan lekt. Maar een incident schaadt je reputatie. Het leidt tot verlies van vertrouwen. Investeer dus in je basis.”

AI als collega

Automatisering is bovendien een vliegwiel voor andere problemen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt. Koçak: “AI-assistenten (‘agents’) kunnen geautomatiseerd taken uitvoeren en werk uit handen nemen. Van gegevens opzoeken of checken wat mist, documenten klaarzetten tot communiceren met klanten over geprotocolleerde zaken. Je geeft straks leiding aan medewerkers en agents.” Cöhrs vult aan: “Met de steeds beter wordende technologie met dashboards, zie ik al kantoren die het heel anders aanpakken. Zij zorgen met hun accountancyteam voor zorgvuldige en betrouwbare rapporten, en trekken voor advies of relatiebeheer andere experts aan, bijvoorbeeld een agro-bedrijfskundige of horecaspecialist.”

Begin vandaag

Kortom, tijd om de digitale toekomst in te stappen: “Als je technologie nu niet omarmt, loop je snel achter bij concurrenten en bij de verwachting van je klant”, duidt John Cöhrs. “Mijn belangrijkste advies is dan ook: begin! Over twee jaar haal je de achterstand niet meer in.” Hakan Koçak ziet nog een ander punt: “Het onderscheidend vermogen van je kantoor zit in vooruitkijken, sparren en adviseren. Benut technologie als de kans om je authenticiteit te laten zien, want die kan AI niet automatiseren. Maak een afspraak met een moderne werkplekleverancier om je ICT-infrastructuur op orde te brengen en plan tijd om je vervolgstrategie te bepalen. Kantoren die nu investeren, maken straks de dienst uit.”

Tekst: Naomi van Esschoten

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema fusies en overnames. Dit magazine is verschenen in april 2026. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av1-2026-fusies-en-overnames/ om alle artikelen te lezen.