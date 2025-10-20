Personalia | Countus benoemt nieuwe commissarissen

Countus Groep heeft per 1 juli 2025 Joop Kersten en Evert Leideman benoemd tot leden van de raad van commissarissen.

Berend Pastoor is per 1 juli statutair afgetreden als commissaris. Met de benoeming van Kersten en Leideman is de samenstelling van de raad van commissarissen nu aangevuld en verbreed, aldus Countus.

Joop Kersten (links, 60) heeft een achtergrond in de accountancy en heeft veel ervaring als CFO bij onder meer Enzyre, Hendrix Genetics en CRV Holding, organisaties gericht op de biomedische industrie en genetica. “Hij heeft dan ook een grote affiniteit met de klantgroepen van Countus. De heer Kersten heeft daarnaast een ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring bij agrofoodbedrijven en de Rabobank.”

Evert Leideman (60) heeft ervaring in het bedrijfsleven, de woningcorporatie- en in de zorg- en verzekeringssector. Hij heeft zowel een bouwkundige als een bedrijfseconomische achtergrond. “Als directeur-bestuurder van Woningcorporatie DeltaWonen in Zwolle heeft hij affiniteit met het ondernemerschap in de markt van Countus.”

De raad van commissarissen bestaat verder uit Roelie Lubbers-Hilbrands (voorzitter), Klaas Feenstra, Egbert van Ewijk en Janneke Wijnia-Lemstra.

Driekoppig bestuur gezocht

De nummer 18 in de AV-top 50 zoekt nog altijd nieuwe bestuursleden. Bob Seemann en Dijan Bruins stapten eind vorig jaar op en begonnen in mei hun eigen bedrijf. Richard Bot vervult nu tijdelijk de rol van interim-CEO. Blijkens de vacature zoekt Countus een driekoppig bestuur, met een CEO, een CQO (quality) en een CIOO (information & operations).