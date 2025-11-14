Beloningsonderzoek: arbeidsmarkt accountancy blijft onder druk

Samenstelaccountants, gevorderde assistent-accountants en senior belastingadviseurs zijn nog altijd moeilijk te vinden. Dat blijkt uit het beloningsonderzoek accountancy door Full Finance.

Het Rapport Beloningsonderzoek en Salarisadvies 2026 is gebaseerd op gegevens van 78 accountantskantoren en ruim 3.700 medewerkers. Het rapport biedt een actueel beeld van de beloningsstructuur en personeelsdynamiek binnen de accountancy. Kantoren blijken het meeste moeite te hebben met het invullen van de functies samenstelaccountant, gevorderd assistent-accountant en senior belastingadviseur. Deze bevindingen sluiten aan bij de Spanningsindicator van het UWV, waarin de accountant al jaren tot een van de meest krappe beroepsgroepen in Nederland behoort.

Hogere beloningen

Het goede nieuws is, dat ondanks de grote krapte op de arbeidsmarkt, kantoren erin geslaagd zijn om hun personeelsbestand licht te laten groeien. Het rapport nuanceert verder het beeld dat de Nationale Vacaturebank onlangs schetste. Zie hier voor het eerder op Accountancy Vanmorgen verschenen artikel “Huisarts troeft accountant af in lijst veelverdieners”. Daarin zou het gemiddelde salaris van een accountant (slechts) € 5.405 per maand bedragen. Het onderzoek van Full Finance laten echter aanmerkelijk hogere beloningen zien.

Leeftijd

Een andere constatering uit het rapport is dat de gemiddelde leeftijd bij kleinere kantoren iets hoger ligt dan bij grotere. Dit lijkt samen te hangen met een lager verloop en een stabieler personeelsbestand.

Het salarisadvies dat in het rapport vermeld staat houdt duidelijk rekening met de schaarste binnen de sector, maar ook met inflatie, salarisontwikkelingen in andere sectoren doen en met kostenontwikkelingen.

Meer informatie over het rapport en hoe je het kunt bestellen, is te vinden via Beloningsonderzoek 2025 en salarisadvies 2026 – Full Finance Consultants.