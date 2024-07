PwC snijdt in bonussen en vrije zomermiddagen van Britse medewerkers

PwC UK maakt een ‘uitdagend’ jaar door en snijdt daarom verder in bonussen – en in de extra vrije vrijdagmiddagen in de zomermaanden.

Enkele jaren geleden experimenteerde PwC met een extra vrije vrijdagmiddag voor het personeel in de maanden juni, juli en augustus: ze kregen daarmee in totaal gedurende 12 weken een vrije middag. In 2022 werd de proef beleid, maar vorig jaar al werd het aantal weken teruggeschroefd naar acht. Deze zomer kunnen de PwC’ers nog maar zes weken op vrijdag eerder naar huis, zo pikt de Financial Times op uit een interne notitie.

‘Meerderheid heeft wel bonus gekregen’

Daarin staat ook dat de bonussen voor sommige bedrijfsonderdelen worden verlaagd. De totale bonuspot blijft wel gelijk, maar sommige afdelingen krijgen te maken met een lagere gemiddelde bonus per medewerker. Ook zouden salarisverhogingen bescheidener gaan uitpakken.

PwC boekte in het boekjaar 2022-2023 een winstdaling van 1,5 miljard naar 1,2 miljard pond. De resultaten over het afgelopen jaar zijn nog niet bekend. Een woordvoerder laat weten dat ‘de overgrote meerderheid een bonus en 3% salarisverhoging heeft gekregen’. Bonussen zijn geen vaststaand gegeven, aldus PwC, en er zijn altijd situaties waarin een bonus niet wordt toegekend, ‘bijvoorbeeld als verwachtingen niet worden waargemaakt’.

Bron: Financial Times