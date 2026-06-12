Accountantskantoor ontslaat boekhouder omdat AI zijn werk overneemt

Volgens directeur Daan Bregman was de functie daardoor niet langer noodzakelijk. “Ik wil de boot niet missen. We moesten echt met AI aan de slag”, zegt hij tegen RTL Nieuws. Het accountantskantoor, dat vijf medewerkers telt, gebruikt AI inmiddels voor verschillende administratieve taken.

Foutje RTL

RTL meldde dat ‘bankgegevens automatisch verwerkt’ worden, maar dat klopt uiteraard niet, stelt Bregman tegenover Accountancy Vanmorgen. “Dat gebeurt al jaren. De tijdsbesparing zit vooral in de automatische factuurherkenning. Ook dat proces is al veel langer geautomatiseerd, maar de software was niet 100% waterdicht waardoor de boekhouder er altijd naar moest kijken. Die taak heeft AI nu overgenomen.”

Advisering

Bregman ziet ook een andere toepassing van AI sterk groeien op zijn kantoor. “We gebruiken Co-Pilot voor complexe, vaak fiscale vragen. Het sterke van deze toepassing is dat het zich baseert op jouw eigen gegevens, waardoor de kans op hallucinaties kleiner is.” Bregman ziet dat klanten ChatGPT gebruiken, maar van die AI-tool is hij minder onder de indruk. “Klanten sturen mij bijvoorbeeld adviezen door van ChatGPT met de vraag wat ik ervan vind. Ik heb het idee dat ChatGPT er af en toe behoorlijk naast zit.”

Btw-aangifte

De ontslagen boekhouder kreeg volgens de directeur de mogelijkheid zich om te scholen binnen het bedrijf, maar zag daarvan af. Inmiddels heeft hij elders werk gevonden. Bregman: “Het enige stukje administratie wat we nog handmatig doen is de btw-aangifte. Maar dat stelt qua tijd niet veel voor.”

Ook banengroei

Het ontslag bij Bregman is op zichzelf geen bewijs dat AI op grote schaal banen verdringt in de accountancy. Volgens anderen kan AI juist ook een banengroei leiden. Onlangs verwees de Amerikaanse journalist en columnist Ezra Klein in The New York Times op de komst van Excel, begin jaren tachtig. Ook toen dacht men dat dit computerprogramma tot veel banenverlies zou leiden, maar het tegendeel was waar.