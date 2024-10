Visionplanner lanceert Herfst Boost met nieuwe controlesoftware en verbeterde AI-assistent

Visionplanner komt met een belangrijke aankondiging: de lancering van Visionplanner Audit, de nieuwe software voor de jaarrekeningcontrole. Dit is onderdeel van Visionplanner’s Herfst Boost, een reeks vernieuwingen en verbeteringen in verschillende modules. Tegelijkertijd is AI-assistent VAIA uitgebreid met functies die de productiviteit van gebruikers verder moet verhogen.

Visionplanner brengt doorlopend nieuwe en verbeterde functies uit, waarover ze de markt per kwartaal informeert. Deze updates, veelal gebaseerd op gebruikersfeedback, stellen accountants, adviseurs en ondernemers in staat om sneller inzicht te krijgen in financiële data, hun werkprocessen te optimaliseren en hun klanten effectiever te adviseren. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste vernieuwingen uit de Herfst Boost.

Nieuw: Visionplanner Audit

Visionplanner breidt de software uit met de nieuwe Audit-module, speciaal ontwikkeld voor de controlepraktijk. De nieuwe module maakt het controlewerk eenvoudiger en slimmer, zorgt dat accountants aan alle regels voldoen en geeft helder inzicht in het verhaal van de audit. De oplossing biedt:

Moderne cloud-omgeving voor optimale samenwerking

Geïntegreerde COS-controlestandaarden en NBA-richtlijnen

Kennispaneel dat relevante kennis biedt op de juiste plek in de software tijdens het controleproces.

Efficiënte werkstroom met schaalbare dossiers

Overzichtelijk beheer van notities en issues

SharePoint-integratie voor eenvoudig documentbeheer

Slimmere analyses met VAIA

De AI-assistent VAIA is verbeterd en biedt nu meer mogelijkheden voor directe analyses. Gebruikers kunnen specifieke vragen stellen via een open prompt, vergelijkbaar met ChatGPT, waarna VAIA snel de juiste antwoorden levert. Dat levert de volgende voordelen op:

Snellere besluitvorming: Doordat VAIA direct antwoord geeft op specifieke financiële en operationele vragen, kunnen gebruikers sneller schakelen en direct inspelen op actuele situaties.

Efficiënter werken: Door de open prompt-functionaliteit kunnen gebruikers eenvoudig complexe analyses uitvoeren zonder tijd te verliezen aan het handmatig doorzoeken van gegevens of rapportages.

Verbeteringen in Visionplanner Compilation

Visionplanner Compilation is verbeterd om het samenstellen van jaarrekeningen eenvoudiger en flexibeler te maken. Dit is er nieuw:

Teksten uitsluiten van publicatie

Geeft meer controle over welke delen van de jaarrekening openbaar worden gemaakt.

Geeft meer controle over welke delen van de jaarrekening openbaar worden gemaakt. Toevoegen van kantoor-specifieke tools en checklists

Zorgt voor een uniforme werkwijze binnen het kantoor, wat de efficiëntie verhoogt.

Zorgt voor een uniforme werkwijze binnen het kantoor, wat de efficiëntie verhoogt. Directe tekstaanpassingen met live weergave

Versnelt het proces en vermindert fouten door directe weergave van wijzigingen in het rapport.

Meer KPI’s en betere dashboards in Insights

Visionplanner Insights heeft nieuwe voorgedefinieerde KPI’s toegevoegd op basis van RGS MKB. Dit maakt het nog makkelijker om klantgerichte rapportages te maken. Dit zijn de voordelen:

Snel tot relevante inzichten voor betere strategische beslissingen

KPI’s zijn direct beschikbaar in overzichtelijke dashboards

Gebaseerd op het betrouwbare en veelgebruikte RGS, wat zorgt voor consistente en herkenbare financiële rapportages.

Updates in Compilation First Edition

In Visionplanner Compilation First Edition zijn updates doorgevoerd die het jaarrekeningproces verbeteren. De belangrijkste verbetering is vereenvoudiging van het ondertekenproces. Doordat inloggen nu gaat via multifactor authenticatie is extra verificatie bij het ondertekenen niet meer nodig. Dit zijn de overige verbeteringen in de software:

Optie om bespreekverslagen automatisch te sluiten na goedkeuring

Instellen van specifieke rechten voor het verwijderen van dossiers

Intelligente checklists zorgen voor meer structuur en uniformiteit in het samenstelproces.

Verbeterde beveiliging en gebruiksvriendelijkheid in Core

Visionplanner Core heeft verbeteringen ondergaan op het gebied van beveiliging en gebruiksvriendelijkheid:

Multi-factor authenticatie (MFA) is nu bij alle gebruikers van Visionplanner actief

Eerste API’s beschikbaar in het Connect Center voor het accorderen en ondertekenen van jaarrekeningen in Visionplanner Compilation via externe software.

Joris Joppe, managing director van Visionplanner:

“Visionplanner Audit is de eerste cloudoplossing speciaal voor de controlepraktijk, gericht op de Nederlandse markt. In combinatie met Compilation en Insights biedt het een compleet platform voor al je klanten, van IB+ tot grote controleplichtige ondernemingen. Of het nu gaat om tussentijdse cijfers, samenstelopdrachten of controlewerkzaamheden, dit platform biedt een efficiënte en eenvoudig te beheren oplossing voor je hele kantoor.”

Meld je aan voor het Herfst Boost webinar

Wil je meer weten over deze innovaties en hoe ze jouw werkproces kunnen verbeteren? Meld je dan aan voor het Herfst Boost webinar op dinsdag 15 oktober van 12.00 tot 12.45 uur, waarin we alle nieuwe functies uitgebreid bespreken.