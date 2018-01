Werkgevers: privacywet niet meteen handhaven maar voorlichten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet de nieuwe privacywet na invoering in mei aanstaande niet direct handhaven, maar haar capaciteit inzetten op voorlichting en ondersteuning van bedrijven. Dat schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer over de nieuwe privacywetgeving.

De nieuwe wet is complex en ingrijpend, veel kleine bedrijven zijn nog onvoldoende op de hoogte en er is nog te veel onduidelijkheid over de concrete toepassing van de wet, zegt voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland. ‘Wij pleiten daarom voor gefaseerd toezicht. Uiteindelijk is de samenleving gebaat bij een brede en zorgvuldige implementatie.’

Informatie fraudeurs uitwisselen

In hun brief aan de Kamer vragen de ondernemersorganisaties ook om een wettelijke grondslag voor het uitwisselen van informatie over fraudeurs tussen sectoren. Ondernemers verliezen jaarlijks miljarden euro’s als gevolg van verschillende soorten fraude en willen in navolging van de succesvolle aanpak in Engeland ook informatie over wangedrag en fraudeurs onderling kunnen uitwisselen. De Autoriteit Persoonsgegevens staat dat echter niet toe; dat mag alleen binnen een sector. ‘Dat is natuurlijk onzinnig’, zegt Van Straalen. ‘Een bende oplichters die eerst huishoudt in de groensector, trekt vervolgens net zo gemakkelijk een spoor van ellende in de bouw of horeca. Die trekt zich niets van sectorgrenzen aan.’

Datagedreven

Zo willen de ondernemersorganisaties ook dat in de wet wordt verankerd dat de AP in haar beslissingen rekening houdt met de kansen die innovatie biedt. ‘Innovatie is in toenemende mate datagedreven’, aldus Van Straalen. ‘Het stelt ons in staat burgers beter te bedienen en oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen. We moeten voorkomen dat privacy de kansen van de informatiemaatschappij onnodig blokkeert. Daar moet de AP oog voor hebben en naar handelen. Een goede balans is van belang.’

Sociale wetgeving

Van Straalen constateert verder dat de huidige privacywetgeving soms op gespannen voet staat met de uitvoering van sociale wetgeving. ‘Zieke werknemers re-integreren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen, dat zijn taken die werkgevers uitvoeren waarbij persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt. Dat kan niet anders. De afgelopen jaren heeft de AP de ruimte om dat te doen echter steeds verder beperkt en dat brengt ondernemers in de knel. Maak in de wet daarom concreter welke gegevens ondernemers tenminste mogen verwerken om hun taken op gebied van veiligheid- en gezondheidsbeleid goed te kunnen uitvoeren.’