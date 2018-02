Compensatie van €1000 wegens schrappen bonus ABN Amro

Het cao-personeel van ABN Amro ziet definitief af van een bonus en krijgt daarvoor een compensatie van de werkgever. De circa 18.000 werknemers die onder de cao vallen krijgen eenmalig €1000 bruto en krijgen vanaf 1 mei verdere compensatie in hun loon. Dat is de bank overeengekomen met de vakbonden FNV, De Unie en CNV. Hun leden stemden bijna unaniem in met de nieuwe cao. Eerder kwamen de banken en de bonden niet samen uit de kwestie, waarna ABN Amro alsnog water bij de wijn deed. Eerder schaften ING en Rabobank de variabele beloning voor het cao-personeel al af. Daarvoor is het personeel gecompenseerd met onder meer een verhoging van het vaste salaris en extra ouderschapsverlof en opleiding.