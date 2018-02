FIOD onderzoekt fraude pakketbezorgers

De FIOD heeft administratie en gegevensdragers in beslag genomen in een onderzoek naar belastingfraude door Rotterdamse pakketbezorgers. Dat gebeurde tijdens doorzoekingen in drie kantoorunits in Rotterdam en twee woningen van vermoedelijke leidinggevenden in Maassluis en Vlaardingen.

Loon- en omzetbelasting

Naast bedrijfsspullen heeft de dienst ook beslag gelegd op geld, sieraden en een Porsche. Het gaat om een aantal bedrijven die gedurende 2014 tot en met 2017 geen of te weinig loon- en omzetbelasting afdroeg aan de fiscus. Daardoor heeft de Nederlandse schatkist naar schatting ruim 2,3 miljoen euro misgelopen, meldt de FIOD. Er zijn maandag geen verdachten aangehouden. Een woordvoerder wil niet zeggen hoeveel verdachten en vennootschappen er in beeld zijn.

Het gaat om pakketbezorgers die werkten voor grotere ondernemingen. Als de fiscus een van de bedrijfjes in het vizier kreeg, werden de activiteiten door een volgend bedrijfje voortgezet, met hetzelfde personeel. Mogelijk stonden de bedrijfjes op naam van stromannen.

Bron: ANP