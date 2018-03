Berisping BDO-accountant rond afwaardering vernietigd

De berisping die de Accountantskamer oplegde aan accountant Oscar van Agthoven, partner van BDO, is in hoger beroep vernietigd. Een berisping is daarmee van tafel.

Anders dan de Accountantskamer vindt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) dat een afwaardering wél volgens de regels is gegaan en de accountant die afwaardering terecht had goedgekeurd, aldus een recente uitspraak.

‘Te lage prijs’

De zaak draaide om een afwaardering van een dochterbedrijf van het beursgenoteerde Xeikon. Dit printerbedrijf heeft al geruime tijd een conflict met de activistische belegger Frans Faas, die een groep minderheidsaandeelhouders heeft verenigd onder de naam Recalcico. Recalcico vond dat Van Agthoven ‘niet integer en objectief’ handelde. De kritiek van Faas richt zich op de verkoop van Xeikon in 2013 aan de private-equity-investeerder Bencis. Bij die gelegenheid werd het belang van Xeikon in de vastgoedonderneming Accentis apart verkocht. Tegen een te lage prijs, vindt Faas, omdat kopende en verkopende partij te nauwe banden met elkaar onderhielden.

Wanbeleid

Volgens de Accountantskamer had de accountant nooit akkoord mogen gaan met de jaarrekening over 2012, maar in hoger beroep heeft die uitspraak geen stand gehouden. De zaak is een uitvloeisel van een kwestie van wanbeleid rond de aankoop en verkoop van een belang in Accentis. Het belang in Accentis stond tot 2012 tegen de boekwaarde op de balans. De beurskoers van Accentis lag echter al een tijd onder die boekwaarde. Volgens Xeikon schreven de internationale boekhoudregels (IFRS) voor dat er in dat geval een afwaardering plaats zou moeten vinden en het belang tegen de beurskoers op de balans gezet moest worden. De accountant keurde die operatie goed.

IFRS-deskundige

Het CBB constateert dat die redenering klopt en dat de accountant er serieus genoeg naar gekeken heeft. De boekwaarde van Accentis stond vanaf 2012 bovendien in de toelichting op de balans, zodat de buitenwereld voldoende was voorgelicht over de verschillende waarderingen. Om steviger in de schoenen te staan, had de accountant de afwaardering ook nog eens aan een IFRS-deskundige van BDO voorgelegd. Ook dat geeft aan dat hij zorgvuldig was, aldus het CBB.