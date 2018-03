VNO-NCW en minister: 1500 vrouwen ‘board-ready’

Vijfduizend Nederlandse bedrijven hebben vandaag een door het kabinet en werkgeversorganisatie VNO-NCW ondertekende brief ontvangen, waarin zij worden opgeroepen om meer vrouwen te benoemen in raden van bestuur en commissarissen.

De oproep volgt nadat minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) recent zei dat ze het relatief geringe aantal vrouwen in Nederland op toppositie ‘om te huilen’ vond. ‘De voortgang baart ons grote zorgen’, schrijven de werkgeversorganisatie en de minister nu. Ze bekritiseren dat de meerderheid van de bedrijven ‘geen prioriteit lijkt te geven’ aan naleving van de wet. Zo blijkt uit de onlangs gepubliceerde Bedrijvenmonitor dat bij 93% van de raden van bestuur en 87% van de raden van commissarissen de man-vrouw verdeling van de zetels tussen 2015 en 2016 exact hetzelfde is gebleven.

‘Board-ready’

Dat vrouwen voor topposities niet te vinden zijn, wordt door minister en werkgeversvoorman Hans de Boer ontkend. Zo zijn er volgens hen in de ‘sub-top’ voldoende vrouwen capabel en gerijpt genoeg om door te stromen. Ze wijzen erop dat VNO-NCW over een speciaal opgezette databank beschikt met ruim 1500 profielen van ‘board-ready’ vrouwen. ‘Als het kabinet in 2019 de voortgang van het aandeel vrouwen aan de top van het bedrijfsleven als onvoldoende beoordeelt, zal het kabinet zich beraden op stevige maatregelen’, staat verder in de brief.