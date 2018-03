‘Ambitie en gezelligheid gaan wat mij betreft prima samen. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk, dat is niet overdreven. En tegelijkertijd wil ik ook carrière maken. Bij DRV kan dat.’ Ontdek waarom Jacky Quint het zo leuk vindt om bij DRV te werken.

‘Cliënten waarderen het als je een beetje gezelligheid meebrengt. Dat cliëntcontact is wat ik ontzettend leuk vind aan mijn werk. Het is ook de reden dat ik na mijn opleiding bedrijfseconomie voor accountancy heb gekozen. Ondernemers die passie hebben voor hun onderneming. Dat vind ik mooi. Om hun bedrijf verder te brengen, hebben ze actuele cijfers en advies nodig. Ik kan ze daarbij helpen.

Bij de cliënt

Ik heb allerlei soorten cliënten, van meubelfabrikant tot glasvezelbedrijf en van advocatenkantoor tot schildersbedrijf. Als ik naar een cliënt ga probeer ik altijd eerst samen een kop koffie te drinken, zodat we kunnen bespreken hoe het is gegaan in het afgelopen kwartaal of het afgelopen jaar. Uit zo’n gesprek haal je al veel informatie. Vervolgens werk ik de cijfers uit en beantwoord ik eventuele vragen van de cliënt.

Op kantoor

Een dag bij ons kantoor in Rotterdam begint met koffie en het checken van mijn e-mails. Het grootste deel van mijn tijd besteed ik aan het samenstellen van jaarrekeningen en tussentijdse cijfers. Hierbij steun ik ook op kennis van mijn collega’s, zoals de fiscale afdeling of de loonadministratie bijvoorbeeld. Gedurende de dag krijg ik altijd wel vragen van cliënten, want voor hen ben ik ook aanspreekpunt. Eigenlijk heb ik geen standaard werkdag.

DRV Pro

Om als kantoor relevant te blijven moeten we steeds meer de adviesrol pakken. Door de automatisering verandert ons werk en zien we de noodzaak tot vernieuwing. De verwachting is dat de jaarrekening er over een aantal jaar zo uitrolt. Dan moet je nog wel je meerwaarde als kantoor kunnen bieden. Dat doen we onder andere met DRV Pro.

Meerwaarde

Met DRV Pro heeft de cliënt 24/7 inzicht in de financiële administratie. De meerwaarde van DRV Pro is dat het systeem actuele bedrijfsinformatie meteen inzichtelijk maakt via een dashboard. De cliënt kan zelf aangeven aan welke informatie hij behoefte heeft. Met kritische prestatie-indicatoren kunnen we de door de cliënt gewenste prestaties meten en daarmee onderbouwd advies geven. Zo’n kritische prestatie-indicator is bijvoorbeeld de marge per omzetcategorie. Ik kan de ontwikkeling per omzetcategorie volgen en de cliënt bellen als de prestaties afwijken van de verwachting.

Facturen app

Een ander onderdeel van DRV Pro, waar ik erg enthousiast over ben, is de DRV Facturen app. Als een cliënt een factuur of bonnetje voor de administratie heeft, dan maakt hij er simpelweg een foto van en stuurt die meteen door via de app. Hoe vaker hij dat doet, hoe actueler en completer zijn cijfers zijn. En die schoenendoos met bonnetjes is verleden tijd.

Vrijheid

Ik vind het mooi dat ik onderdeel kan zijn van nieuwe ontwikkelingen zoals DRV Pro. Maar daarnaast vind ik het contact met collega’s ook heel belangrijk. Een praatje met elkaar maken, samen lunchen, elkaar helpen… DRV is een collegiale en informele club. Daarnaast krijg je alle vrijheid. Om kansen te pakken, om je te ontwikkelen. Je moet er daarom wel een beetje tegen kunnen om in het diepe te worden gegooid. Maar als je durft te vragen, dan word je altijd geholpen. Als je met passie je werk doet en samen bedrijven beter wilt maken, dan zit je hier goed.’

Hebben we je interesse gewekt?

