Feit: in minder dan 50 milliseconden vormen bezoekers een mening over uw website

Wist u dat bezoekers in minder dan 50 milliseconden een mening over uw website vormen? Als uw website gedateerd en onaantrekkelijk overkomt, kan dit resulteren in financiële verliezen voor de onderneming. In dit artikel geven wij u tips over hoe uw site effectief, boeiend en relevant voor uw doelgroep wordt!

Hoe vinden potentiële klanten uw accountancypraktijk?

De dagen dat klanten het telefoonboek of de Gouden Gids doorbladerden om een accountant te vinden, zijn voorgoed voorbij. Mensen doen nu een beroep op het internet om te vinden wat ze nodig hebben. Als u niet over een online aanwezigheid beschikt, zal uw praktijk niet in de pagina’s met zoekresultaten opduiken. Een effectieve website is daarom van cruciaal belang voor uw praktijk.

Volgens The American Institute of CPAs beschikt meer dan driekwart van alle accountancypraktijken over een website. Dat betekent dat 25% van alle praktijken nog altijd geen online aanwezigheid heeft! Veel websites laten bovendien te wensen over wat betreft de interactie met prospects en klanten Als uw website gedateerd en onaantrekkelijk overkomt, kan dit resulteren in financiële verliezen voor uw onderneming. Volgens een enquête door Hinge heeft circa 30% van alle klanten een accountancypraktijk van de kandidatenlijst verwijderd louter en alleen omdat zij de website van die praktijk weinig indrukwekkend vonden.1) Uw website zou uw bedrijfsidentiteit moeten weerspiegelen en een verlengstuk moeten vormen van het merkimago van uw praktijk.

De eerste indruk telt

Beschouw uw website als een online etalage. Als u serieus genomen wilt worden, moet u over een professioneel ogende website beschikken. Wist u dat bezoekers in minder dan 50 milliseconden een mening over uw website vormen? U hebt dus één kans om een goede indruk te maken en de kans dat dat goed lukt, is groter met een goed ontworpen website die professionaliteit uitstraalt. Een website met een betrouwbare interface resulteert bovendien in een hogere gebruikerstevredenheid.

U kunt ervoor zorgen dat uw website met kop en schouders boven die van uw concurrenten uitsteekt door goed naar hun websites te kijken. Wat bieden anderen hun klanten aan en hoe presenteren zij hun diensten? Als u weet welke zaken zij in hun websites opnemen, weet u hoe u zich kunt positioneren en kunt u aangeven wat u beter maakt. Formuleer de boodschap op uw website op een andere manier dan uw concurrenten doen. Wat hebt u te bieden dat andere praktijken niet bieden? Wat is uw specialiteit? Zorg ervoor dat de antwoorden op deze vragen op uw website te vinden zijn.

De eerste indruk is voor 94% afhankelijk van het ontwerp van uw website. Uw klanten verwachten een moderne, snel ladende en gebruiksvriendelijke en professionele website. Al deze elementen dragen bij aan de indruk die potentiële klanten krijgen van uw praktijk en merk. Uit onderzoek blijkt dat een zeer positieve eerste indruk de gebruikerstevredenheid verhoogt. En zoals u al vermoedt, kan een zeer negatieve indruk de tevredenheid in de weg staan.2) 7 % van alle gebruikers zegt zich een oordeel te vormen over de eloofwaardigheid van een bedrijf op basis van het ontwerp van hun website.3)

Websiteontwerp

Een verzorgde website maakt het eenvoudig voor potentiële klanten om datgene te vinden waarnaar zij op zoek zijn. Design is echter een moeilijk grijpbaar aspect omdat het een subjectief karakter heeft. U zult niet iedereen kunnen behagen. Probeer daarom niet alles tegelijk te doen en focus bij het ontwerp van uw website ook op passende content.

Houd bij het ontwerp rekening met de inhoud van de website door aandacht te besteden aan het gebruik van kleur en witregels voor uw teksten. Zorg voor voldoende contrast tussen de tekst en het design, zodat alle teksten op uw website makkelijk leesbaar zijn.

Witregels zijn belangrijk om uw content op te delen. Dit zorgt voor een rustige bladspiegel. Hierdoor zullen uw belangrijkste boodschappen eruit springen in plaats van verloren gaan in een brij van woorden.

Er is één uitzondering voor wat betreft een online aanwezigheid: het is beter om helemaal geen website te hebben dan een website die uw accountancypraktijk een slechte uitstraling geeft!

Mobielvriendelijk

Wist u dat 42% van alle inkopers van b2b-diensten voor hun voorbereidende onderzoek op internet gebruikmaken van een mobiel apparaat? Wat ooit werd gezien als een handig extraatje is uitgegroeid tot een onmisbaar zakelijk hulpmiddel! Als uw website niet is geoptimaliseerd voor mobiele gebruikers, loopt u achter de feiten aan. Mobiele apparaten zijn voor veel gebruikers van social media uitgegroeid tot hun primaire ‘beeldscherm’. In 2015 was er in tien landen sprake van meer mobiel internetverkeer dan verkeer via desktopcomputers.

Vanaf januari 2015 heeft 80% van alle internetgebruikers een smartphone in bezit. In 2016 zullen naar schatting twee miljard consumenten eigenaar zijn van een smartphone. Google waardeert inmiddels websites die niet mobile friendly zijn, lager dan websites die wel voor mobiel gebruik geoptimaliseerd zijn.4)

Er zijn twee aspecten die kunnen bijdragen aan een goede mobiele ervaring:

Is uw website responsive? Responsive web design (RWD) is een techniek voor het ontwerpen van websites die voor een optimale weergave en interactie zorgt op diverse apparaten, van pc-beeldschermen tot smartphones en tablets. Een responsive website is dus een goed leesbare website met een gebruiksvriendelijke navigatie die nauwelijks om aanpassingen, zoomen of scrollen vraagt.

Is uw content geoptimaliseerd voor mobiel gebruik? Als u bijvoorbeeld een contactformulier aanbiedt, kan het voor mobiele gebruikers veel gevraagd zijn om hun voornaam, achternaam, land van vestiging, telefoonnummer, e-mailadres, functie enzovoorts in te voeren. 42% van alle b2b-inkopers maakt voor hun online onderzoek gebruik van een mobiel apparaat.5) Test uw website om u ervan te verzekeren dat bezoekers de inhoud gemakkelijk kunnen lezen op verschillende apparaten.

Met een marketingbureau samenwerken

Als u onvoldoende tijd hebt of intern niet over de juiste kennis beschikt om goed marketingwerk voor uw website te doen, kunt u ervoor kiezen om een marketingmedewerker in dienst te nemen óf een extern bureau in te schakelen. Bedrijven van alle omvang kiezen voor het uitbesteden van marketingwerkzaamheden om vakkundige hulp te krijgen en zo hun online aanwezigheid uit te bouwen.

De voordelen van het werken met een marketingbureau

Kennis van uw nichemarkt

Een outsider die met een frisse blik meekijkt

Ervaring met de uitvoering van marketingplannen

Kostenbesparing dankzij gerichte ondersteuning voor specifieke taken

Geen personeelstraining vereist

Hoewel een bureau inschakelen diverse voordelen biedt, is het wel belangrijk dat u selectief te werk gaat. Waak ervoor dat u een bureau inhuurt dat een fantastische website ontwikkelt, maar u vervolgens in de kou laat staan zodra er aanpassingen en onderhoud nodig zijn. Geef duidelijk bij het bureau aan dat u uw website zelf wilt kunnen beheren voor updates, wijzigingen, nieuwe content enzovoort. Het gebruik van een standaardtool voor websitebeheer (een content management system oftewel cms) zal uw werk vereenvoudigen.

Contactformulieren en overige informatie

Het aanbieden van een contactformulier of opmerkingenformulier op uw website is een uitstekende manier om potentiële klanten aan te moedigen om contact met u op te nemen. Zorg er ook voor dat het e-mailadres, telefoonnummer en vestigingsadres van uw praktijk zichtbaar zijn op elke pagina van uw website.

Overweeg het toevoegen van:

Feeds van uw socialmedia-accounts

Een Google-kaart met een routebeschrijving als u een fysiek kantoor hebt dat klanten

kunnen bezoeken

kunnen bezoeken Openingstijden

Een mobiel nummer ter aanvulling op het vaste kantoornummer

Uw website zal pas omzet genereren als bezoekers met u in contact kunnen komen. U loopt het gevaar om klanten te verliezen als u hen laat zoeken naar uw contactgegevens of als u die volledig weglaat Hoewel contactgegevens een insignificant detail kunnen lijken, is het online best practice om contactinformatie aan te bieden. Bezoekers verwachten dat zij die binnen handbereik hebben.

